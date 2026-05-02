Накопичення пенсії на картці: чим ризикують пенсіонери

Сьогодні більшість українців отримують гроші на банківські картки: і зарплати, і пенсії. Це зручно, адже дозволяє швидко розраховуватися та контролювати витрати.

Чому небезпечно накопичувати пенсію на картці?

Вибір способу зберігання пенсійних коштів поступово перетворюється на питання фінансової стратегії, а не лише зручності. Після зарахування виплат ключовим стає те, як саме ними розпоряджатися: залишати на рахунку чи активно використовувати, пише Пенсійний фонд.

Річ у тім, що банківська картка забезпечує швидкий доступ до коштів і дозволяє інтегрувати щоденні витрати у безготівкову систему: від оплати комунальних послуг до покупок у магазинах. Водночас вона передбачає регулярну взаємодію з рахунком: тривала відсутність операцій може призвести до додаткових перевірок.

Важливо! У Пенсійному фонді України наголошують, що періодична активність фактично є необхідною умовою для безперервного нарахування виплат. Окремим ризиком залишається шахрайство, яке часто орієнтоване саме на літніх клієнтів банків.

Водночас важливо регулярно користуватися пенсійним рахунком, тобто знімати кошти або здійснювати хоча б одну операцію на місяць. У разі тривалої відсутності активності виплати можуть тимчасово призупинити до проходження додаткової перевірки.

Чим варто зберігати пенсію у готівці?

Готівка, навпаки, не потребує жодних технічних умов для використання й не залежить від роботи банківської системи чи електропостачання. Це робить її особливо актуальною у ситуаціях нестабільності.

Проте така автономність має обмеження: відсутність захисту, вразливість до крадіжок і повна відсутність будь-якого фінансового "ефекту" – кошти не приносять доходу й не накопичують додаткової вартості.

Зверніть увагу! З огляду на це, найбільш раціональним підходом виглядає диверсифікація. Частина пенсії може залишатися на картці для регулярних платежів і контролю витрат, тоді як інша у готівці як резерв на випадок технічних або побутових ризиків.

