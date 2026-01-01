Пенсія з 1 січня 2026 року: чи зникнуть виплати, якщо не пройти ідентифікацію вчасно

Пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, або ж ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях Росією, повинні проходити щороку фізичну ідентифікацію для підтвердження особи. У 2025 році це потрібно було зробити до 31 грудня. Якщо ж пенсіонери цього не зробили, то їхня пенсія з 1 січня 2026 року припиняється.

Що буде, якщо не пройшов ідентифікацію до кінця року?

Як пояснюють у ПФУ, крім проходження ідентифікації до 31 грудня щороку, пенсіонери також повинні здійснити хоча б 1 фінансову операцію на своєму рахунку кожні пів року, передає 24 Канал.

Якщо ж пенсіонер з тих чи інших причин не змін пройти ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, або ж впродовж 6 місяців відсутні видаткові операції, то з 1 січня 2026 року пенсію припиняють.

Загалом пройти ідентифікацію можна, як онлайн, так і офлайн:

Можна звернутися до сервісних центрів ПФУ особисто, або ж авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Фонду за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис".

Крім того, можна пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку, яку проводять органи ПФУ, чи звернутися особисто до закордонної установи України, якщо особа проживає поза межами країни.

Ще одним варіантом може бути відвідування уповноваженого банку, в якому пенсіонер отримує пенсію.

Чи можна поновити виплати з 1 січня 2026 року?

У виданні "На пенсії" зазначають, що після того, як пенсію припиняють внаслідок невчасного проходження ідентифікації, її можна відновити за рішенням територіального органу ПФУ впродовж 10 днів після з'ясування обставин.

Таким чином, якщо особа не пройшла ідентифікацію до 31 грудня 2025 року й з 1 січня 2026 року виплати, відповідно, припинилися, то їхнє поновлення здійсниться не з дня, коли було пройдено ідентифікацію, наприклад, 1 лютого, а з початку року.

Тобто з моменту проходження ідентифікації у лютому пенсіонеру нарахують виплати за 2 місяці (січень та лютий).

Цікаво! З вини пенсіонера виплати нарахуються лише за 3 роки до дня звернення з відповідною заявою про її поновлення. А з вини ПФУ – не обмежено будь-яким терміном.

