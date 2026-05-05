5 травня, 12:36
"Національний кешбек" залишили: на скільки Кабмін продовжив програму
Кабмін продовжив програм нацкешбеку на період воєнного стану.
На скільки продовжили "Національний кешбек"?
Про те, який термін встановив уряд на дію програми, йдеться в постанові Кабміну.
Кабмін ухвалив рішення продовжити нацкешбек. Відомо, що ініціатива буде доступною на період воєнного стану. Водночас зазначається, що програма діятиме не довше, ніж до 30 квітня 2028 року.