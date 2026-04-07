Національний кешбек за лютий: українці отримають виплати за оновленими правилами

З вівторка, 7 квітня, понад 4,46 мільйона українців почнуть отримувати виплати у межах програми "Національний кешбек". Кошти нарахують за покупки, які зроблені в лютому 2026 року.

Що відомо про Нацкешбек на лютий?

Зокрема ще з 1 березня програма працює за оновленими умовами, про що пишуть у Дії.

Наразі все працює таким чином:

15% кешбек – для категорій із високою часткою імпорту;

5% – для категорій, де українські товари мають "сильні позиції".

Найбільше кешбеку будуть нараховувати на непродовольчі товари: косметику та засоби гігієни, побутову хімію, товари для дому, канцелярія, одяг, взуття тощо. Проте є у списку й продукти харчування – тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Водночас 5% кешбеку будуть надавати на солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечні товари, снеки, консервовані продукти, овочі та фрукти, рибу та морепродукти, м’ясо, молочні продукти, соуси та приправи, хліб та свіжа випічка та багато іншої їжі.

Якщо потрібно перевірити розмір кешбеку для конкретного товару, то слід зробити це через Дію:

натиснути "Сервіси";

далі вибрати "Національний кешбек;

обрати "Сканер штрихкодів" у правому нижньому куті.

Один клік – і одразу бачите, скільки відсотків вам повернеться,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо! З 27 березня українці почали отримувати виплати Нацкешбеку за січень. Кошти надійдуть людям, які накопичили понад 2 гривні кешбеку. Загалом він надійде на рахунки більше як 4,1 мільйона українців.

