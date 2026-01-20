Йдеться не тільки про столицю: у яких містах найгірша ситуація з енергетикою

Найгірша ситуація з енергетикою наразі в Одеській області та зокрема Одесі. Крім того, останнім часом вона погіршилась у Харкові.

Також складна ситуація у Дніпрі, Кривому розі, Чернігові, Сумах, Запоріжжі та Києві, про що розповів голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Водночас він не погодився з тезою міністра енергетики Дениса Шмигаля, що Київ підготувався до блекауту гірше, ніж Харків. Зокрема Герус зазначив, що не знає, як це можна точно виміряти.

Андрій Герус Голова комітету з питань енергетики та ЖКП Коректно буде сказати: я не можу ні підтвердити, ні спростувати його заяви. Я такі заяви вважаю не зовсім коректними. Чому? Тому що якщо якесь місто буде ціллю російських атак, то в цього міста будуть великі – великі проблеми.

Згідно зі словами Андрія Геруса, так сталося, що останній місяць чи півтора цією ціллю є місто Київ та інфраструктура, що є довкола міста та області.

Він підкреслив: з початку вторгнення Харків постраждав більше, ніж столиця. Але за 1,5 місяця енергетичні об'єкти Києва постраждали більше, бо по ним було більше атак, ніж по об'єктах Харкова.

Водночас очільник комітету з питань енергетики та ЖКП зазначив, що статистика не підтверджує, що Харків підготувався краще.

Зауважте! Герус закликав дочекатися 1 чи 15 березня та пережити цей важкий період. І тільки потім говорити, на кому більше чи менше відповідальності.

Андрій Герус заявив, що найбільш підготовлені міста – це ті, куди нічого не летить. Тому слід припинити порівнювати Житомир та Київ.

Він наголосив: якби третина того, що прилетіла у столицю, прилетіла у Житомир, то про Житомир "цього все не розказували б". Зокрема так само підготовлені Вінниця, Тернопіль, які не зіштовхнулися з такою кількістю російських атак.

Герус назвав ці речі непорівнянними через різний обсяг споживання, кількість мешканців, складності енергосистеми, системи теплозабезпечення тощо у містах.

Зверніть увагу! Глава комітету з питань енергетики та ЖКП сказав, що різниця у тому, "де краще та де гірше" побудована на кількості прильотів. Тобто якби у будь-яке місто "прилетіло дуже багато, як у Киї", то будь-де були проблеми.

Нагадаємо, що наразі у столиці чимало проблем внаслідок останнього російського удару. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Як він зазначив, після російського удару 173 тисячі клієнтів – без світла. І це не враховуючи екстрені графіки відключень електроенергії.

Також влада Києва писала про перебої з водопостачанням на Лівому березі столиці. А без опалення наразі перебуває близько половини житлового фонду міста.

Важливо! Погодинні графіки відключень світла у Києві не діють.

