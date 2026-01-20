Йдеться не тільки про столицю: у яких містах найгірша ситуація з енергетикою
- Найгірша ситуація з енергетикою в Одеській області, зокрема в Одесі, також вона погана у Харкові та низці інших міст.
- Голова комітету з питань енергетики Андрій Герус зазначив, що Київ постраждав більше від атак на енергетичні об'єкти за останні 1,5 місяця порівняно з Харковом.
Найгірша ситуація з енергетикою наразі в Одеській області та зокрема Одесі. Крім того, останнім часом вона погіршилась у Харкові.
Де найгірша ситуація з енергетикою?
Також складна ситуація у Дніпрі, Кривому розі, Чернігові, Сумах, Запоріжжі та Києві, про що розповів голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
Читайте також Чи можливий тотальний блекаут в Україні: ексміністр енергетики чітко відповів
Водночас він не погодився з тезою міністра енергетики Дениса Шмигаля, що Київ підготувався до блекауту гірше, ніж Харків. Зокрема Герус зазначив, що не знає, як це можна точно виміряти.
Коректно буде сказати: я не можу ні підтвердити, ні спростувати його заяви. Я такі заяви вважаю не зовсім коректними. Чому? Тому що якщо якесь місто буде ціллю російських атак, то в цього міста будуть великі – великі проблеми.
Згідно зі словами Андрія Геруса, так сталося, що останній місяць чи півтора цією ціллю є місто Київ та інфраструктура, що є довкола міста та області.
Він підкреслив: з початку вторгнення Харків постраждав більше, ніж столиця. Але за 1,5 місяця енергетичні об'єкти Києва постраждали більше, бо по ним було більше атак, ніж по об'єктах Харкова.
Водночас очільник комітету з питань енергетики та ЖКП зазначив, що статистика не підтверджує, що Харків підготувався краще.
Зауважте! Герус закликав дочекатися 1 чи 15 березня та пережити цей важкий період. І тільки потім говорити, на кому більше чи менше відповідальності.
Андрій Герус заявив, що найбільш підготовлені міста – це ті, куди нічого не летить. Тому слід припинити порівнювати Житомир та Київ.
Він наголосив: якби третина того, що прилетіла у столицю, прилетіла у Житомир, то про Житомир "цього все не розказували б". Зокрема так само підготовлені Вінниця, Тернопіль, які не зіштовхнулися з такою кількістю російських атак.
Герус назвав ці речі непорівнянними через різний обсяг споживання, кількість мешканців, складності енергосистеми, системи теплозабезпечення тощо у містах.
Зверніть увагу! Глава комітету з питань енергетики та ЖКП сказав, що різниця у тому, "де краще та де гірше" побудована на кількості прильотів. Тобто якби у будь-яке місто "прилетіло дуже багато, як у Киї", то будь-де були проблеми.
Нагадаємо, що наразі у столиці чимало проблем внаслідок останнього російського удару. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
Як він зазначив, після російського удару 173 тисячі клієнтів – без світла. І це не враховуючи екстрені графіки відключень електроенергії.
Також влада Києва писала про перебої з водопостачанням на Лівому березі столиці. А без опалення наразі перебуває близько половини житлового фонду міста.
Важливо! Погодинні графіки відключень світла у Києві не діють.
Що відомо про ситуацію щодо Харкова та столиці?
- Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що місцева влада підготувалась до можливого блекауту. Тоді як Київ зробив значно менше.
- Він наголосив, що навіть після російської атаки не побачив "інтенсивності" та закликав терміново виправляти ситуацію у столиці.