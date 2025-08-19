Укр Рус
"Це був би крах": Рожкова розповіла про одну з найбільших перемог НБУ на початку війни
19 серпня, 14:05
"Це був би крах": Рожкова розповіла про одну з найбільших перемог НБУ на початку війни

Ірина Гайдук
Основні тези
  • На початку війни НБУ зберіг безперервну роботу Системи електронних платежів (СЕП), що було важливо для стабільності банківської системи України.

  • Банки України у 2023 році отримали значні прибутки, які були спрямовані на підтримку держави, включаючи армію та технологічну модернізацію.

     

Банківська система України зазнала чимало змін з 2014 року. Проте одне з найбільших випробувань Нацбанк пережив у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії.

Що відбувалося в НБУ на початку війни? 

Працівники Нацбанку не ночували в його приміщенні на початку війни. Про це розповіла колишня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV Бізнес.

Мали резервну локацію, де розміщувалися ключові співробітники. У кожного був "тривожний рюкзак", 
– зазначила Рожкова. 

За її словами, у НБУ був чіткий план дій та команда співробітників, яка мала забезпечувати безперервну роботу Системи електронних платежів НБУ (СЕП), обробку платіжок та роботу з готівкою.

Якщо б зупинилася СЕП – це був би крах, адже вона забезпечує 99% міжбанківських розрахунків всередині країни. Але ми завчасно розгорнули резервні потужності та забезпечили її безперервну роботу. І я вважаю це однією з найбільших перемог команди НБУ, 
– додала банкірка. 

Куди йдуть прибутки банків?

Рожкова також пояснила, звідки банки мають надприбутки під час війни й на що вони витрачаються. За словами банкірки, у 2022 році банки зазнали збитків у розмірі більш як 200 мільярдів доларів. Але у 2023 році прибутки банків значно збільшилися завдяки високим ставкам та високій ліквідності. 

Вона наголосила, що ці кошти йдуть на користь держави: 

  • поповнюють капітал;
  • спрямовуються на підтримку армії;
  • йдуть на податки;
  • використовуються на технологічну модернізацію, необхідну для безперервної роботи банків. 

Це стабільність, а не розкіш, 
– підкреслила Рожкова. 

Також вона додала, що сьогоднішній Нацбанк – це зовсім інша установа, ніж була до реформи. 

  • Раніше, за словами Рожкової, рішення ухвалювали без належного аналізу ситуації та у закритому колі, а чітких процедур не існувало.
  • Нині ж НБУ має внутрішні регламенти, комітети, комунікує з ринком та звітує перед суспільством. 

Ми публікуємо протоколи засідань, пояснюємо рішення. Це інший рівень прозорості. Центральний банк став не просто органом влади, а справжнім інститутом з довірою, ефективністю та фаховістю, 
– пояснила Рожкова. 

Що відомо про Катерину Рожкову? 

Катерина Рожкова – українська фінансистка, яка з 2015 року працювала в Національному банку України (НБУ). З січня 2016 року вона стала членом правління НБУ, а з червня 2018 року – обіймала посаду першого заступника голови НБУ. 

Минулого тижня рада Національного банку України звільнила Катерину Рожкову з посади першої заступниці голови НБУ. На її місце призначили Сергія Ніколайчука, який раніше обіймав посаду заступника голови НБУ.