НБУ знову знизив облікову ставку: яка ситуація з інфляцією й чого чекати далі

Правління НБУ знизило облікову ставку, ураховуючи все ще стримані показники інфляції, триваюче поліпшення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки. Що стосується поточного рівня інфляції, то вона залишається нижчою за цільовий діапазон регулятора.

Рівень облікової ставки

Голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу зазначив, що із 14 червня рівень облікової ставки буде на рівні 13%, передає 24 Канал.

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Динаміка зміни рівня облікової ставки

У грудні 2023 року НБУ знизив облікову ставку з 16% до 15%. Разом з нею встановили й ставку за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт на рівні 15%.

У січні 2024 року Монетарний комітет НБУ залишив ставку на рівні 15%.

14 березня регулятор знизив ставку на 0,5 відсоткових пунктів до 14,5%.

25 квітня НБУ повідомив, що знижує облікову ставку з 14,5% до 13,5% в рамках циклу пом'якшення процентної політики.

Що прогнозували банкіри

Напередодні брифінгу банкірка Олена Дмітрієв зазначала, що рівень облікової ставки може залишитись без змін, або ж знизиться на 1 відсотковий пункт до 12,5%.

Якщо це станеться, то головний аргумент – це нещодавно схвалена Стратегія розвитку кредитування,

– пояснювала Дмітрієва.

Що з інфляцією

За допомогою облікової ставки НБУ фактично встановлює вартість грошей в економіці. Відповідно, якщо інфляція висока – збільшує й коли контрольована – знижує.

У травні рівень інфляції становив 3,3% у річному вимірі, що суттєво менше за цільовий діапазон в 5% ± 1 відсотковий пункт. В НБУ також очікують помірне пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до 2024 року.

Така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію,

– зазначив регулятор.

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