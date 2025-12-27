Якщо поновили після незаконного звільнення, то стаж не перерветься: Зеленський підписав закон

Для українців, яких незаконно звільнили з роботи, будуть позитивні зміни. Вони передбачені новим законом, який підписав президент.

Про це повідомляє 24 Канал

Якщо мене звільнили незаконно, чи зарахують мені страховий стаж?

Законопроєкт №11488-1 "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення" був розроблений ще у вересні 2024 року. 24 грудня 2025 року його підписав Володимир Зеленський.

Після підписання документ дістав назву закону № 4697-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника".

25 грудня закон офіційно було опубліковано в газеті "Голос України".

Закон передбачає:

зарахування до страхового стажу для обчислення пенсії періоду, протягом якого особа була незаконно звільнена за місцем роботи, а потім поновлена на підставі рішення суду;

зобов'язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період;

визначення порядку нарахування єдиного внеску, якщо працівнику нараховано різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи або згідно з рішенням суду – нараховано середню заробітну плату за вимушений прогул;

нарахування єдиного внеску за кожний місяць вимушеного прогулу у розмір не менше розміру мінімального страхового внеску;

визначення порядку виплати грошової компенсації за невикористану щорічну оплачувану відпустку.

Утім, він набере чинності тільки в січні. Якщо конкретніше, то через один місяць з дня, наступного за днем опублікування, тобто 26 січня 2026 року.

А от пункти 2 і 3 прикінцевих положень набрали чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Прикінцеве положення 3 стосується подальших кроків з боку Кабінету міністрів. Прикінцеве положення 2 – нардепів.

"Установити, що у 2026 році народному депутату України Верховної Ради України дев'ятого скликання за його письмовою заявою виплачується грошова компенсація за всі дні невикористаної щорічної оплачуваної відпустки, передбаченої частиною восьмою статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України", на які він набув право за період з дня складення ним присяги народного депутата України", – сказано в тексті закону.

