Україна може імпортувати електроенергію з ЄС, але потреби нема, – Міненерго

Попри масовані обстріли росіян по українським енергооб'єктам, Україна здатна сама забезпечити себе електроенергією. Тому звертатися за допомогою до ЄС наразі не доведеться.

Якщо українці будуть ефективно економити споживання електрики, то державі вдасться відмовитись від примусових відключень. Про це на брифінгу заявив радник міністра з питань енергетики та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Міжнародна допомога є, вона надається. Україна може імпортувати електроенергію з ЄС. Наразі такої потреби в імпорті електроенергії немає, ми її не просили. Якщо українці будуть так ефективно економити, як працює наше ППО, то нам вдасться відмовитись від примусових відключень,

– сказав він.

Радник міністра наголосив, що атаки росіян по Україні з часів Другої світової війни – є найбільшою інфраструктурною атакою, оскільки в ті часи ще не було подібної інфраструктури.

Удари Росії по українській енергетичній системі – це спланований російськими енергетиками терористичний акт, який має на меті знищити нашу енергосистему. Добитися повного вимкнення електрики в нашій країні…Це примушує нас вперше в історії людства зрозуміти, де край міцності. Поки ми його не знайшли,

– заявив він.

Що передувало

З початку жовтня, Росія своїми ворожими обстрілами знеструмила близько 40% енергетичної інфраструктури України.

У багатьох регіонах запроваджено віялові відключення електроенергії. Також українців просять обмежити використання електроенергії.

На Львівщині задля економії заборонили зовнішнє освітлення та рекламу.