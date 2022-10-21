Якщо українці будуть ефективно економити споживання електрики, то державі вдасться відмовитись від примусових відключень. Про це на брифінгу заявив радник міністра з питань енергетики та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Цікаво Що робити, якщо Росія "вимкне" світло українцям
Міжнародна допомога є, вона надається. Україна може імпортувати електроенергію з ЄС. Наразі такої потреби в імпорті електроенергії немає, ми її не просили. Якщо українці будуть так ефективно економити, як працює наше ППО, то нам вдасться відмовитись від примусових відключень,
– сказав він.
Радник міністра наголосив, що атаки росіян по Україні з часів Другої світової війни – є найбільшою інфраструктурною атакою, оскільки в ті часи ще не було подібної інфраструктури.
Удари Росії по українській енергетичній системі – це спланований російськими енергетиками терористичний акт, який має на меті знищити нашу енергосистему. Добитися повного вимкнення електрики в нашій країні…Це примушує нас вперше в історії людства зрозуміти, де край міцності. Поки ми його не знайшли,
– заявив він.
Що передувало
- З початку жовтня, Росія своїми ворожими обстрілами знеструмила близько 40% енергетичної інфраструктури України.
- У багатьох регіонах запроваджено віялові відключення електроенергії. Також українців просять обмежити використання електроенергії.
- На Львівщині задля економії заборонили зовнішнє освітлення та рекламу.