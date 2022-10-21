Такі рішення влада Львівщини прийняла після засідання 20 жовтня. На ньому розглядали питання енергетичної безпеки.

До теми Знову не буде світла: у яких областях ввели обмеження на споживання енергії

Як діятимуть обмеження в області

З 18:00 21 жовтня на території Львова та області влада ввела декілька заборон. Тепер не можна використовувати електроенергію на:

зовнішнє освітлення усіх видів, окрім освітлення вулично-дорожньої мережі та об’єктів критичної інфраструктури,

освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та споруд, спеціальних конструкцій.

Однак є певні нюанси. Так, зовнішнє освітлення не можна використовувати лише на час дії комендантської години, яка станом на 21 жовтня триває з опівночі до 5 години ранку. А освітлення реклами заборонене після завершення робочого часу суб’єктів господарювання, незалежно від організаційно-правової форми.

Також 20 жовтня ввели графік обмеження споживання електроенергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів.

Просять використовувати електроенергію відповідально

На Львівщині закликали економно використовувати світло не лише підприємців, а й побутових користувачів, адже наразі необхідно знизити рівень споживання електроенергії на 15% від повсякденного. Обмежити себе у звичному комфорті варто й тому, що так вдасться уникнути віялових відключень електроенергії.

Зверніть увагу! За даними і "Львівобленерго", і "Укренерго" наразі ситуація на Львівщині складна, але контрольована.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький для цього дав низку порад:

підприємцям варто обмежити використання електроенергії в пікові години для освітлення зовнішньої реклами – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00;

варто обмежити використання електроенергії в пікові години для освітлення зовнішньої реклами – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00; промисловим підприємствам варто розглянути можливість переходу на роботу у нічний час;

варто розглянути можливість переходу на роботу у нічний час; побутовим користувачам варто вмикати найбільш енерговитратні прилади з 00:00 по 05:00, та обмежити їх використання у години пік.

Детальніше про це Дуже важливо економити світло: що саме для цього слід робити просто вже



Користування енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

Наслідки пошкодження критичної інфраструктури

Через атаки росіян у Житомирі 21 жовтня не працює частина світлофорів. Однак ті, що все ще у робочому стані – працюють неякісно. Тому мешканців міста закликали до підвищеної уваги на дорогах.

Напередодні, 20 жовтня, не працювали світлофори також на правому березі Києва. Ба більше, з настанням вечора у столиці був блекаут.

Відключення електроенергії впливає й на сповіщення про повітряну тривогу. Тому на Хмельниччині залучатимуть до цього автомобілі з гучномовцями, а також церкви.

Зверніть увагу – унаслідок атак Росії по всій країні відключатимуть електрику: дивитись відео