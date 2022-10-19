Новину повідомив Андрій Садовий. Він заявив, що відповідне рішення ухвалила Львівська обласна військова адміністрація.

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Тепер виходити з дому і перебувати на вулиці без спеціального дозволу можна з 5-ї ранку до півночі,

– мовиться у повідомленні.

Максим Козицький нагадав, що у час комендантської години на вулиці заборонено перебувати без спеціальних перепусток та документів, які посвідчують особу. Місто продовжує жити в умовах воєнного стану: працює над безпекою та йде до перемоги.

У ніч на 20 жовтня у Львові вимкнуть світло

Після терористичних ударів Росії по місту у Львові намагаються стабілізувати ситуацію з електроенергією. В Львівобленерго попередили про вимикання світла.

"У зв'язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов'язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 до 6:00 можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, до перебоїв з електропостачанням місцевим жителям потрібно бути готовими також 20 жовтня.

Зверніть увагу! 20 жовтня в Україні вимикатимуть світло – відключення будуть почергові і триватимуть не більше 4 годин. В Укренерго пояснили, що це вимушений крок, адже з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни.

Обстріли критичної інфраструктури: останні новини

Росіяни вдарили 19 жовтня по Бурштинській ТЕС на Прикарпатті. Там виникла пожежа.

Вчора, 18 жовтня, ворог вдарив по Києву. Через це окремі райони столиці залишилися без світла та води.

Також вчора атакували енергетичну інфраструктуру Житомира. У місті були проблеми з водопостачанням й електроенергією.

Радник міністра енергетики України Олександр Харченко повідомив, що окупанти пошкодили майже 40% електростанцій.

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