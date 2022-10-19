Новину повідомив Андрій Садовий. Він заявив, що відповідне рішення ухвалила Львівська обласна військова адміністрація.
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Тепер виходити з дому і перебувати на вулиці без спеціального дозволу можна з 5-ї ранку до півночі,
– мовиться у повідомленні.
Максим Козицький нагадав, що у час комендантської години на вулиці заборонено перебувати без спеціальних перепусток та документів, які посвідчують особу. Місто продовжує жити в умовах воєнного стану: працює над безпекою та йде до перемоги.
У ніч на 20 жовтня у Львові вимкнуть світло
Після терористичних ударів Росії по місту у Львові намагаються стабілізувати ситуацію з електроенергією. В Львівобленерго попередили про вимикання світла.
"У зв'язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов'язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 до 6:00 можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова", – мовиться у повідомленні.
Окрім того, до перебоїв з електропостачанням місцевим жителям потрібно бути готовими також 20 жовтня.
Обстріли критичної інфраструктури: останні новини
- Росіяни вдарили 19 жовтня по Бурштинській ТЕС на Прикарпатті. Там виникла пожежа.
- Вчора, 18 жовтня, ворог вдарив по Києву. Через це окремі райони столиці залишилися без світла та води.
- Також вчора атакували енергетичну інфраструктуру Житомира. У місті були проблеми з водопостачанням й електроенергією.
- Радник міністра енергетики України Олександр Харченко повідомив, що окупанти пошкодили майже 40% електростанцій.
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