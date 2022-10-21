Если украинцы будут эффективно экономить потребление электричества, государству удастся отказаться от принудительных отключений. Об этом на брифинге заявил советник министра по энергетике и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Международная помощь есть, она предоставляется. Украина может импортировать электроэнергию из ЕС. Пока такой потребности в импорте электроэнергии нет, мы ее не просили. Если украинцы будут так эффективно экономить, как работает наше ПВО, то нам удастся отказаться от принудительных отключений,

– сказал он.

Советник министра подчеркнул, что атаки россиян по Украине со времен Второй мировой войны – крупнейшая инфраструктурная атака, поскольку в те времена еще не было подобной инфраструктуры.

Удары России по украинской энергетической системе – это спланированный российскими энергетиками террористический акт, направленный на уничтожение нашей энергосистемы. Добиться полного отключения электричества в нашей стране… Это заставляет нас впервые в истории человечества понять, где конец прочности. Пока мы его не обнаружили,

– заявил он.

Что предшествовало

С начала октября Россия своими вражескими обстрелами обесточила около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Во многих регионах введены веерные отключения электроэнергии. Также украинцы просят ограничить использование электроэнергии.

Во Львовской области ради экономии запретили наружное освещение и рекламу.

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