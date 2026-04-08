Смартфони та ноутбуки подорожчають: яких новин цін очікувати на гаджети

В Україні ростуть ціни на техніку. І найближчим часом вартість надалі змінюватиметься. Очікується, що ціна може зрости як на 10%, так і є прогнози щодо росту на20 – 30%. Серед причин такого росту є дефіцит чипів та бум ШІ. Крім того, глобальні фактори, як–от здорожчання логістики через витрати на пальне, також додаються.

Чи помітно зараз, що ціни на техніку ростуть?

Для 24 Каналу співзасновниця інтернет-магазину Rozetka Ірина Чечоткіна розповіла, що певний тренд на зростання цін на електроніку є, але він помірний і нерівномірний по категоріях.

Впливає на таке зростання декілька причин, а саме подорожчання доставки з Азії та довші маршрути, також важливий і валютний фактор. До цього додається ще й зростання вартості компонентів, зокрема пам'яті та процесів.

Ірина Чечоткіна, співвласниця групи Rozetka-Evo Впливає і "Ші-бум", адже високий попит на GPU і дата-центри справді створює додатковий тиск на ринок чіпів, перерозподілення виробництва, тому для масового споживача це є головною причиною росту цін.

Наразі в Rozetka очікують, що зростання цін буде помірним – до 10% у гривні протягом найближчих місяців. Але в другому півріччі воно може бути більшим, адже ціни на пам'ять попри все зростають на виробництві пристроїв. Чимало залежатиме і від курсу з логістикою.

Однак ринок залишається конкурентним, тому ритейл буде стримувати різкі коливання за рахунок акцій та імпорту альтернативних брендів,

– зауважують там.

Натомість у коментарі для 24 Каналу на маркетплейсі Prom повідомили про те, що за останні 2 місяці панічного попиту на техніку не помічається, як і різкого збільшення середнього чека на покупку гаджетів.

Загалом, середній чек у категорії зріс помірно – приблизно на 3 – 6%, без різких стрибків,

– додають в Prom.

Які категорії техніки найбільше подорожчали у березні?

За даними Prom, середній чек на покупку смартфонів у березні склав 5 692 гривні проти 5 388 гривень у лютому (приріст 6%). А щодо ноутбуків, то 14 398 гривень проти 12 506 гривень (приріст 15%).

Планшети – 7 033 гривні проти 6 791 гривня (приріст 4%),

Телевізори – 7 037 гривень проти 6 601 гривня (приріст 7%),

Комп'ютери – 11 936 гривень проти 11 395 гривень (приріст 5%).

Цікаво, що зараз на маркетплейсі помічають, що попит зміщується в бік сезонних покупок. Наприклад, роботи для миття вікон вже мають найбільше зростання серед інших категорій товарів. На другому місці – холодильники, а на третьому – пароочисники.

В топ-15 популярних категорій товарів серед техніки входять відпарювачі для одягу, кондиціонери, сушарки для овочів і фруктів, хлібопічки тощо. Зміна середнього чека місяць до місяця в цих категоріях коливається, однак без різких змін,

– кажуть на Prom.

Водночас Ірина Чечоткіна додає, що найімовірніше, що подорожчають і смартфони, і ноутбуки в усіх цінових сегментах. Адже в Україні стабільно високий попит на смартфони середнього сегмента.

Річ у тім, що це вважається електронікою першої необхідності. Також з початку року збільшився попит на преміальні смартфони,

– зауважує співзасновниця Rozetka.

Крім того, в останні роки, зі зрозумілих причин, сталим залишається попит на енергонезалежні рішення: павербанки, зарядні станції тощо.

Що відбувається на ринку гаджетів в Україні?