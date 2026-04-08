Заметно ли сейчас, что цены на технику растут?

Для 24 Канала соучредитель интернет-магазина Rozetka Ирина Чечеткина рассказала, что определенный тренд на рост цен на электронику есть, но он умеренный и неравномерный по категориям.

Влияет на такой рост несколько причин, а именно подорожание доставки из Азии и длинные маршруты, также важен и валютный фактор. К этому добавляется еще и рост стоимости компонентов, в частности памяти и процессов.

Ирина Чечеткина, совладелица группы Rozetka-Evo Влияет и "Ши-бум", ведь высокий спрос на GPU и дата-центры действительно создает дополнительное давление на рынок чипов, перераспределение производства, поэтому для массового потребителя это является главной причиной роста цен.

Сейчас в Rozetka ожидают, что рост цен будет умеренным – до 10% в гривне в течение ближайших месяцев. Но во втором полугодии оно может быть больше, ведь цены на память несмотря на все растут на производстве устройств. Немало будет зависеть и от курса с логистикой.

Однако рынок остается конкурентным, поэтому ритейл будет сдерживать резкие колебания за счет акций и импорта альтернативных брендов,

– отмечают там.

Зато в комментарии для 24 Канала на маркетплейсе Prom сообщили о том, что за последние 2 месяца панического спроса на технику не замечается, как и резкого увеличения среднего чека на покупку гаджетов.

В общем, средний чек в категории вырос умеренно – примерно на 3 – 6%, без резких скачков,

– добавляют в Prom.

Какие категории техники больше всего подорожали в марте?

По данным Prom, средний чек на покупку смартфонов в марте составил 5 692 гривны против 5 388 гривен в феврале (прирост 6%). А что касается ноутбуков, то 14 398 гривен против 12 506 гривен (прирост 15%).

Планшеты – 7 033 гривны против 6 791 гривна (прирост 4%),

Телевизоры – 7 037 гривен против 6 601 гривна (прирост 7%),

Компьютеры – 11 936 гривен против 11 395 гривен (прирост 5%).

Интересно, что сейчас на маркетплейсе замечают, что спрос смещается в сторону сезонных покупок. Например, роботы для мытья окон уже имеют наибольший рост среди других категорий товаров. На втором месте – холодильники, а на третьем – пароочистители.

В топ-15 популярных категорий товаров среди техники входят отпариватели для одежды, кондиционеры, сушилки для овощей и фруктов, хлебопечки и тому подобное. Изменение среднего чека месяц к месяцу в этих категориях колеблется, однако без резких изменений,

– говорят на Prom.

В то же время Ирина Чечеткина добавляет, что вероятнее всего, что подорожают и смартфоны, и ноутбуки во всех ценовых сегментах. Ведь в Украине стабильно высокий спрос на смартфоны среднего сегмента.

Дело в том, что это считается электроникой первой необходимости. Также с начала года увеличился спрос на премиальные смартфоны,

– отмечает соучредитель Rozetka.

Кроме того, в последние годы, по понятным причинам, постоянным остается спрос на энергонезависимые решения: павербанки, зарядные станции и тому подобное.

