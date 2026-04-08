Чи помітно зараз, що ціни на техніку ростуть?

Для 24 Каналу співзасновниця інтернет-магазину Rozetka Ірина Чечоткіна розповіла, що певний тренд на зростання цін на електроніку є, але він помірний і нерівномірний по категоріях.

Впливає на таке зростання декілька причин, а саме подорожчання доставки з Азії та довші маршрути, також важливий і валютний фактор. До цього додається ще й зростання вартості компонентів, зокрема пам'яті та процесів.

Ірина Чечоткіна, співвласниця групи Rozetka-Evo Впливає і "Ші-бум", адже високий попит на GPU і дата-центри справді створює додатковий тиск на ринок чіпів, перерозподілення виробництва, тому для масового споживача це є головною причиною росту цін.

Наразі в Rozetka очікують, що зростання цін буде помірним – до 10% у гривні протягом найближчих місяців. Але в другому півріччі воно може бути більшим, адже ціни на пам'ять попри все зростають на виробництві пристроїв. Чимало залежатиме і від курсу з логістикою.

Однак ринок залишається конкурентним, тому ритейл буде стримувати різкі коливання за рахунок акцій та імпорту альтернативних брендів,

– зауважують там.

Натомість у коментарі для 24 Каналу на маркетплейсі Prom повідомили про те, що за останні 2 місяці панічного попиту на техніку не помічається, як і різкого збільшення середнього чека на покупку гаджетів.

Загалом, середній чек у категорії зріс помірно – приблизно на 3 – 6%, без різких стрибків,

– додають в Prom.

Які категорії техніки найбільше подорожчали у березні?

За даними Prom, середній чек на покупку смартфонів у березні склав 5 692 гривні проти 5 388 гривень у лютому (приріст 6%). А щодо ноутбуків, то 14 398 гривень проти 12 506 гривень (приріст 15%).

Планшети – 7 033 гривні проти 6 791 гривня (приріст 4%),

Телевізори – 7 037 гривень проти 6 601 гривня (приріст 7%),

Комп'ютери – 11 936 гривень проти 11 395 гривень (приріст 5%).

Цікаво, що зараз на маркетплейсі помічають, що попит зміщується в бік сезонних покупок. Наприклад, роботи для миття вікон вже мають найбільше зростання серед інших категорій товарів. На другому місці – холодильники, а на третьому – пароочисники.

В топ-15 популярних категорій товарів серед техніки входять відпарювачі для одягу, кондиціонери, сушарки для овочів і фруктів, хлібопічки тощо. Зміна середнього чека місяць до місяця в цих категоріях коливається, однак без різких змін,

– кажуть на Prom.

Водночас Ірина Чечоткіна додає, що найімовірніше, що подорожчають і смартфони, і ноутбуки в усіх цінових сегментах. Адже в Україні стабільно високий попит на смартфони середнього сегмента.

Річ у тім, що це вважається електронікою першої необхідності. Також з початку року збільшився попит на преміальні смартфони,

– зауважує співзасновниця Rozetka.

Крім того, в останні роки, зі зрозумілих причин, сталим залишається попит на енергонезалежні рішення: павербанки, зарядні станції тощо.

Що відбувається на ринку гаджетів в Україні?