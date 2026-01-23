Уряд запровадив допомогу для українського бізнесу в складних умовах: що можуть отримати ФОПи
- ФОПи 2 – 3 груп можуть отримати одноразову допомогу від 7500 до 15 000 гривень, залежно від кількості найманих працівників, для покриття витрат у соціально важливих сферах.
- Уряд також запроваджує кредит під 0% для бізнесу на енергообладнання.
Уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. На допомогу може очікувати малий та середній бізнес.
Він продовжує працювати, попри аварійні відключення через атаки Росії, через що має додаткові витрати. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 23 січня.
Яку допомогу можуть отримати ФОПи 2 – 3 груп?
Одноразову фінансову допомогу від 7500 до 15 000 гривень зможуть отримати ФОПи 2 – 3 груп, які працюють у соціально важливих сферах:
- заклади харчування,
- аптеки,
- кав'ярні,
- продуктові магазини,
- пекарні,
- інші заклади та послуги найпершої потреби.
Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників за умови наявності щонайменше одного працівника,
– наголосила Свириденко.
Подати заявки можна буде через портал Дія.
Її верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти.
Їх можна буде витратити на:
- придбання та ремонт енергообладнання,
- пальне для генераторів,
- оплату послуг електроенергії.
Що відомо про кредит 0% для бізнесу?
Уряд також погодив кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.
Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва,
– розповіла Свириденко.
Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7-9 строком до 3 років.
Максимально можна взяти отримати суму до 10 мільйонів гривень.
Про старт програми з допомоги бізнесу пізніше повідомить Міністерство економіки.
Що варто знати ФОПам?
У 2026 році Приватбанк скасовує щомісячну абонплату для ФОПів, які здійснюють розрахунки бізнес-карткою на певну суму. Банк також скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали, знижує тарифи на платежі в інші банки та зменшує комісії за валютні операції.
Роботодавці можуть сплачувати ЄСВ за зниженими ставками, якщо працевлаштовують осіб з інвалідністю.
У 2026 році підприємців штрафуватимуть за порушення низки правил. Спочатку на 100% за перше порушення, а потім на 150% за наступні. Основні підстави для штрафів – відсутність або неправильне використання РРО, незареєстровані касові апарати, неповні чеки та неправильна фіскалізація підакцизних товарів.