23 січня, 21:35
Уряд запровадив допомогу для українського бізнесу в складних умовах: що можуть отримати ФОПи

Софія Рожик
Основні тези
  • ФОПи 2 – 3 груп можуть отримати одноразову допомогу від 7500 до 15 000 гривень, залежно від кількості найманих працівників, для покриття витрат у соціально важливих сферах.
  • Уряд також запроваджує кредит під 0% для бізнесу на енергообладнання.

Уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. На допомогу може очікувати малий та середній бізнес.

Він продовжує працювати, попри аварійні відключення через атаки Росії, через що має додаткові витрати. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 23 січня.

Яку допомогу можуть отримати ФОПи 2 – 3 груп? 

Одноразову фінансову допомогу від 7500 до 15 000 гривень зможуть отримати ФОПи 2 – 3 груп, які працюють у соціально важливих сферах: 

  • заклади харчування,
  • аптеки,
  • кав'ярні,
  • продуктові магазини,
  • пекарні,
  • інші заклади та послуги найпершої потреби.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників за умови наявності щонайменше одного працівника,
– наголосила Свириденко. 

Подати заявки можна буде через портал Дія. 

Її верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти. 

Їх можна буде витратити на:

  • придбання та ремонт енергообладнання,
  • пальне для генераторів,
  • оплату послуг електроенергії. 

Що відомо про кредит 0% для бізнесу?

Уряд також погодив кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.

Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва,
– розповіла Свириденко.

Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7-9 строком до 3 років. 

Максимально можна взяти отримати суму до 10 мільйонів гривень. 

Про старт програми з допомоги бізнесу пізніше повідомить Міністерство економіки.

Що варто знати ФОПам?

  • У 2026 році Приватбанк скасовує щомісячну абонплату для ФОПів, які здійснюють розрахунки бізнес-карткою на певну суму. Банк також скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали, знижує тарифи на платежі в інші банки та зменшує комісії за валютні операції.

  • Роботодавці можуть сплачувати ЄСВ за зниженими ставками, якщо працевлаштовують осіб з інвалідністю. 

  • У 2026 році підприємців штрафуватимуть за порушення низки правил. Спочатку на 100% за перше порушення, а потім на 150% за наступні. Основні підстави для штрафів – відсутність або неправильне використання РРО, незареєстровані касові апарати, неповні чеки та неправильна фіскалізація підакцизних товарів.