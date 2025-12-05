У МВФ пояснили умови нової допомоги та позицію щодо заморожених активів Росії

26 листопада співробітники МВФ та українська влада досягли попередньої домовленості щодо нової чотирирічної програми EFF з потенційним доступом на 8,1 мільярда доларів. Програма залишається залежною від виконання попередніх заходів, отримання належних фінансових гарантій від донорів та ухвалення її радою МВФ.

Що розповіли у МВФ щодо допомоги Україні?

Про це повідомила речниця МВФ Джулі Козак, пише 24 Канал з посиланням на брифінг.

Згідно зі слів Козак, українська влада зазначила, що зберігає відданість реформам, включно з:

мобілізацією внутрішніх доходів; боротьбою з тіньовою економікою; захистом незалежних антикорупційних інституцій; реструктуризацією боргу для відновлення стійкості.

НБУ зобов’язався знижувати інфляцію, водночас забезпечуючи більшу гнучкість обмінного курсу для поглинання шоків і підтримки достатнього рівня міжнародних резервів,

– зазначили Джулі Козак.

Очікується, що нова програма від МВФ сприятиме залученню масштабної зовнішньої допомоги для покриття фінансових розривів України. Розмір таких "розривів" становить 136,5 мільярдів доларів.

Зауважте! Зокрема, для 2026 року та частини 2027 року залишковий дефіцит фінансування оцінують в 63 мільярдів доларів.

Козак наголосила на важливості рішучої боротьби з корупції в Україні, поліпшення врядування та продовження реформ державних підприємств, а також дієвої антикорупційної системи, яка вирівняє умови для всіх, захистить державні ресурси, покращить бізнес-клімат та допоможе залучити приватні інвестиції.

Також вона прокоментувала ухвалення бюджету на 2026 рік – команда оцінює повний текст бюджету, але попередньо він загалом відповідає домовленостям програми.

Щодо попередніх заходів, крім бюджету, можна назвати такі:

розширення податкової бази, включно з оподаткуванням доходів, отриманих через цифрові платформи; закриття митних лазівок для імпорту товарів; скасування винятків із реєстрації ПДВ; кроки для зменшення тіньової економіки, включно з підвищенням конкуренції в державних закупівлях і усуненням прогалин у трудовому законодавстві.

Щодо російських активів: ми вітаємо серйозні дискусії в Європі щодо підтримки України і прагнення робити це так, щоб відновити боргову стійкість України. Ми уважно стежимо за цими дискусіями, включно з варіантами використання грошових залишків Euroclear, що генеруються завдяки замороженим російським активам, з одночасним збереженням права вимоги Росії,

– сказала Джулі Козак.

Важливо! Вона нагадала: працівники та керівництво МВФ послідовно радили, що будь-які дії щодо заморожених російських активів мають відповідати міжнародному й національному праву та не підривати функціонування міжнародної валютної системи.

Нагадаємо, що Київ скасувати кілька податкових пільг для отримання допомоги від МВФ. Про це пише Bloomberg.

Згідно з інформацією, Україна повинна:

посилити політику, яка підтримує фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність;

підтримувати економічне відновлення;

покращувати управління та інституційну спроможність.

Зверніть увагу! Рішення очікується у грудні.

