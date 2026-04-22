Одна з найбільших у Європі: де в Україні збудують нову вітроелектростанцію

Для зміцнення енергосистеми України ДТЕК побудує нову вітрову електростанцію вартістю понад мільярд євро. Її потужність становитиме 650 мегават, що частково компенсуватиме втрати від ворожих атак.

Де в Україні побудують нову ВЕС?

Деталі компанія розповіла в середу, 22 квітня. Цікаво, що це буде одна з найбільших наземних вітроелектростанцій у Європі.

Нову станцію збудують у Полтавській області, вона складатиметься із близько 100 вітрових турбін. Загальний обсяг інвестицій у проєкт – 1,2 мільярда євро.

Полтавська ВЕС – частина масштабних інвестицій ДТЕК у майбутнє країни,

– заявили в компанії.

Натомість генеральний директор Максим Тімченко зауважив, що навіть під час війни Україна залишається привабливою для інвестицій, а міжнародні партнери мають можливість долучитися до розбудови сучасної європейської енергосистеми.

Нагадаємо, раніше в компанії розповіли, що за перші три місяці 2026 року інвестували в ремонти та відновлення української енергетики понад 4 мільярди гривень.

