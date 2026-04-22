Одна з найбільших у Європі: де в Україні збудують нову вітроелектростанцію
- ДТЕК збудує в Полтавській області одну з найбільших у Європі вітрових електростанцій потужністю 650 мегават.
- Проєкт вартує понад мільярд євро; новий вітропарк допоможе посилити енергетичну стійкість України.
Для зміцнення енергосистеми України ДТЕК побудує нову вітрову електростанцію вартістю понад мільярд євро. Її потужність становитиме 650 мегават, що частково компенсуватиме втрати від ворожих атак.
Де в Україні побудують нову ВЕС?
Деталі компанія розповіла в середу, 22 квітня. Цікаво, що це буде одна з найбільших наземних вітроелектростанцій у Європі.
Нову станцію збудують у Полтавській області, вона складатиметься із близько 100 вітрових турбін. Загальний обсяг інвестицій у проєкт – 1,2 мільярда євро.
Полтавська ВЕС – частина масштабних інвестицій ДТЕК у майбутнє країни,
– заявили в компанії.
Натомість генеральний директор Максим Тімченко зауважив, що навіть під час війни Україна залишається привабливою для інвестицій, а міжнародні партнери мають можливість долучитися до розбудови сучасної європейської енергосистеми.
Нагадаємо, раніше в компанії розповіли, що за перші три місяці 2026 року інвестували в ремонти та відновлення української енергетики понад 4 мільярди гривень.
Що варто знати про відновлювальну енергетику?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Андрій Закревський розповів, що наразі на обсяги відключень світла впливає погода. За сприятливих умов – коли є сильний вітер і сонячно – відновлювана енергетика працює на повну потужність, що полегшує ситуацію в енергосистемі.
Водночас є й проблеми: у години пікового споживання Україна залежить від імпорту електроенергії, але через наслідки обстрілів його не завжди вдається забезпечити. Окрім того, обмеження створюють прайс-кепи, адже ціни в Європі можуть зростати настільки, що закупівля стає неможливою.