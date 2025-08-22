Нові 20 гривень до свята: НБУ оновив банкноту символічним написом
- НБУ випустив оновлені банкноти номіналом 20 гривень з патріотичним гаслом "Слава Україні! Героям слава!" до Дня Незалежності України, вводячи їх в обіг з 21 серпня 2025 року.
Усі банкноти попередніх років залишаються платіжним засобом, а громадянам не потрібно спеціально обмінювати їх на модифіковані банкноти.
Національний банк України оновив дизайн банкноти номіналом 20 гривень. Зміни приурочили до Дня Незалежності України.
Як оновили дизайн банкноти?
Модифіковані купюри номіналом 20 гривень ввели в обіг з 21 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Шлях від карбованців до гривень: якими були перші гроші України
- В оновленому дизайні двадцятки з'явилося патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!". Воно розміщене у верхньому правому кутку купюри.
- Всі інші впізнавані елементи дизайну та захисту банкноти збережені. Вони відповідають зразку 20 гривень, випущених у 2018 році.
Нацбанк надаватиме оновлені купюри банкам та компаніям з інкасації готівки для подальшої видачі клієнтам. Ними замінятимуть зношені, пошкоджені або вилучені із обігу двадцяти.
Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти, – зазначили в НБУ.
НБУ оновив дизайн 20 гривень / Національний банк
Усі банкноти у 20 гривень попередніх років випуску залишаються платіжним засобом. Їх мають приймати на всій території України без будь-яких обмежень.
Варто знати! Таким чином, НБУ продовжує оновлювати українські банкноти до Дня Незалежності України. Цю традицію банк започаткував у 2024 році. Тоді патріотичне гасло з'явилося на купюрах номіналом 50, 500 та 1 000 гривень. В майбутньому планують також оновити дизайн 100 та 200 гривень.
Які ще гроші випустив Нацбанк?
- На початку серпня НБУ випустив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену традиційному українському гончарству. Вона отримала назву "Опішнянська кераміка" – це мистецтво внесене до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
- Також НБУ запустив у продаж унікальну монету "Тарас Шевченко". Це колекційні 200 гривень, які виготовлені із золота 900 проби, одного з найдорожчих у світі. Коштує така монета понад 80 000 гривень.
- Окрім того, в Україні продаються пам'ятні 50 гривень. Банкноту "Єдність рятує світ", присвячену незламності українського народу, НБУ випустив у 2024 році. Вона має особливий вертикальний дизайн.