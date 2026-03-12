Побудують 2 лінії електропередач: як Зеленський домовився з Румунією про енергобезпеку

За результатами поїздки президента України в Румунію вдалося знайти нові рішення для збереження енергостійкості України. Зокрема вже відомо про план будівництва ліній електропередач.

Що відомо про результати поїздки Зеленського в Румунію?

Про що домовилися президенти України й Румунії, йдеться в повідомленні Новини.LIVE.

Так на пресконференції президент Зеленський розповів, що Київ та Бухарест побудують лінії електропередач для енергобезпеки України.

Зауважте! Планують збудувати 2 нові лінії.

Відомо, що таке рішення допоможе передавати в Україну більші обсяги електроенергії. Йдеться про період аварійних ситуацій на тлі російських атак.

Як повідомляється, першу лінію планують збудувати до кінця року. Друга – буде більшою і там ще тривають розрахунки термінів. Проте в обох країн є бажання ввести об'єкти в експлуатацію якомога оперативніше.

Про що ще домовилися в Румунії очільники держав?

Зеленський розповів, що підземні сховища України можна використовувати не лише для власних потреб. Тому під час зустрічі обговорили також зберігання газу та спільну розробку родовищ. Зокрема Нікушор Дан розповів про підтримку України нині та в питанні інтеграції до ЄС.

Президинти підписали 3 міждержавні угоди про стратегічну співпрацю. Про це йшлося на трансляції пресконференції. Документи стосуються енергетичного сектору та спільного виробництва в оборонній сфері.

Водночас відомо, що країни працюють над відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні. Орієнтовний термін закінчення робіт – літо 2026 року.