Дві країни Євросоюзу пропонують ввести нові мита: як тарифи пов'язані з Росією

Дві країни Євросоюзу хочуть запровадити митні тарифи на всі товари та послуги, що імпортуються з Росії. Також обмеження можуть стосуватися суден, які перевозять нафту, газ або вугілля з російських портів.

Що пропонують у Фінляндії та Швеції щодо нових мит?

Так пропозиції озвучила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, пише 24 Канал з посиланням на Yle.

Валтонен заявила, що Фінляндія та Швеція пропонують запровадити митні тарифи на всі товари та послуги, що імпортуються з країни-агресорки. Крім того, країни вважають за необхідне ввести нові експортні обмеження для Кремля.

Зокрема вони виступають за повну заборону імпорту російських добрив до Євросоюзу, а також за повну заборону експорту предметів розкоші з Європи до Росії.

Фінляндія та Швеція також пропонують повністю заборонити обслуговування в портах ЄС суден, які перевозять нафту, газ або вугілля з російських портів,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! За словами міністерки, загроза з боку Росії буде довгостроковою.

Еліна Валтонен каже, що слід зберігати тиск. І це попри на можливе перемир’я або мирну угоду.

Водночас міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард наголосила, що Росія не зможе вести війну без доходів від своєї енергетики. За її словами, нові санкції планують включити до двадцятого пакета санкцій ЄС.

Цікаво! На думку Валтонен і Мальмер Стенергард, залежність Євросоюзу від Росії потрібно й надалі скорочувати. Міністерки вважають, що російські добрива можна замінити коштом нарощування власного виробництва, а також імпорту, зокрема з Канади.

Нагадаємо, що ще одна країна запровадила санкції проти Росії. Йдеться про Швейцарію. Під обмеження потрапило 41 судно, і це написано на сайті уряду Швейцарії.

Крім того, Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень країни оголосило про обмеження проти 5 осіб та 4 компаній, причетних до функціонування "тіньових" танкерів. Санкції набудуть чинності з 23:00 години 13 січня за місцевим часом.

