Україна розробила новий Митний кодекс – його передадуть на оцінку Єврокомісії
- Уряд України підтримав проєкт нового Митного кодексу, розробленого на основі законодавства ЄС, і планує передати його на оцінку Європейській Комісії, про що повідомила українська митниця.
- Проєкт кодексу потребує консультацій з громадськістю та подальшого доопрацювання з урахуванням оцінки Єврокомісії, за підтримки експертів ЄС.
У вівторок, 26 серпня, Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України. Мова йде про фундаментальний документ для євроінтеграції України у митній сфері.
Що відомо про новий Митний кодекс?
Він розроблений на основі митного законодавства ЄС фахівцями Мінфіну і Держмитслужби за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС, передає 24 Канал з посиланням на Державну митну службу.
Відтепер протокольним рішенням доручено Урядовому офісу євроінтеграції направити Європейській Комісії текст проєкту Митного кодексу України для проведення його оцінки.
Крім того, для проведення консультацій з громадськістю Мінфіну потрібно створити робочу групу з представників громадськості для обговорення проєкту нового Митного кодексу. Надалі необхідно доопрацювати проєкт Митного кодексу України. А за результатами оцінки Єврокомісії Мінфіну спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС доопрацювати проєкт Митного кодексу України.
Гармонізація митного законодавства є одним із пріоритетів на шляху до членства України в Європейському Союзі,
– наголосили у Державній митній службі.
Зокрема очікується такий результат:
- синхронізація митних процедур з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС, знижуючи витрати для бізнесу;
- оптимізація виробничих та логічних ланцюгів для компаній, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.
Важливо! Україна досягла 91% імплементації митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, а Європейська Комісія, МВФ, Всесвітня митна організація та бізнес відзначають успіхи в цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень.
Що відомо про вступ України до ЄС?
- Якщо Україна "не змириться з волинським геноцидом, якщо не буде ексгумації, не буде вшанування пам’яті, то немає жодних шансів на вступ до Європейського Союзу". Таку заяву зробив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
- Зокрема Володимир Зеленський заявляв раніше, що Україна виконала всі зобов'язання для вступу до Євросоюзу, й готова до відкриття першого перемовного кластера.