Понад 200 мільйонів крон: одна з країн-союзниць оголосила про нову допомогу для України
- Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України на суму майже 240 мільйонів шведських крон, зосереджений на потребах дітей.
- Фінансування передбачено для Українського Червоного Хреста, Світової продовольчої програми ООН, організацій, що займаються психічним здоров’ям дітей, та ЮНІСЕФ.
Швеція надає Україні новий пакет допомоги. Його сума становить майже 240 мільйонів шведських крон.
Яку допомогу надасть Швеція Україні?
Пакет зокрема містить у собі 150 мільйонів крон для Українського Червоного Хреста на гуманітарні операції, про що повідомляє Міністерство закордонних справ країни у соцмережі Х у вівторок, 24 березня.
Допомога значною мірою зосереджена на потребах дітей,
– йдеться у повідомленні.
Також передбачено нове фінансування:
- для Світової продовольчої програми ООН на шкільне харчування поблизу лінії фронту;
- організацій OperationAid та Gen.Ukrainian, які займаються психічним здоров’ям дітей;
- ЮНІСЕФ – з метою підтримки реформ України у напрямку сімейних форм виховання.
Зокрема на сайті МЗС Швеції наголосили, що гуманітарна ситуація в Україні залишається надзвичайно тяжкою – як у громадах поблизу фронту, так і у великих містах. За оцінкою ООН, понад 10,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.
- За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) 3,7 мільйона людей переміщені в межах України.
- А мільйони цивільних позбавлені електроенергії, опалення та води.
Громадянське суспільство України є опорою гуманітарної відповіді з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року,
– підкреслили у шведському уряді.
Зауважте! У відомстві повідомили, що Український Червоний Хрест – це найбільша гуманітарна організація країни та "особливо сильний гравець" із неперевершеною здатністю доставляти допомогу українському населенню.
Що ще слід знати про допомогу від Швеції?
- Місяць тому – у лютому – Швеція оголосила про надання військової допомоги для України. Сума становила 12,9 мільярда крон (або 1,42 мільярда доларів).
- Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що загальний обсяг військової допомоги Швеції для України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії установить 103 мільярди шведських крон.