У Словаччині зробили важливу заяву про 20-й пакет санкцій проти Росії

Словаччина не блокуватиме 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Причиною стало відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Чи буде надалі Братислава блокувати санкції проти Росії?

Про це у четвер, 23 квітня, повідомив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з його слів, наразі вже було підтверджено, що поставки нафти через "Дружбу" до Словаччини відновились. Бланар заявив, що це результат концентрованого тиску, який було розроблено словацькою дипломатією разом з Мінекономіки на українську сторону, а також Єврокомісію.

Юрій Бланар Міністр закордонних справ Словаччини Дякуємо всім, хто зробив свій внесок. Це змушує нас сьогодні сказати, що відстоювати національні інтереси – це надзвичайно важливо, особливо в цей нестабільний час для енергетики.

Бланар додав, що доручив постійному представнику Словацької Республіки при Європейському Союзі в Брюсселі, поки нафта буде постачатися далі в узгодженій можливості, не блокувати письмову процедуру прийняття 20 пакету санкцій проти Росії на рівні ЄС.

Нагадаємо, що Угорщина у середу, 22 квітня, підтвердила ті самі слова. Про це написав міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока.

Янош Бока міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Ми досягли того, що постачання нафти трубопроводом "Дружба" знову відновлено. Згідно з наявною інформацією, сьогодні о 11:35 постачання нафти трубопроводом "Дружба" з Білорусі в напрямку України відновилося.

Він зазначив, що для країни життєво важливо, щоб нафтопровід "Дружба" працював, і щоб через нього країна могла "реально користуватися законними, дешевими та надійними можливостями постачання".

Зверніть увагу! Бока заявив, що блокування кредитної програми для України на 90 мільярдів євро було не метою, а "інструментом захисту інтересів Угорщини, до якого державу змусила недобросовісна поведінка України".

