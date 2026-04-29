"Сакура" від Укрзалізниці: як на українські рейки запустили потяг із японським брендуванням

Українська залізниця представила та відправила у перший рейс новий потяг. Його брендували на честь дружби з Японією. Відомо, що поїзд курсуватиме від Києва до Ужгорода, а під час поїздки пасажирам пропонуватимуть матеріали про японську культуру.

Що відомо про новий поїзд?

Про те, куди прямуватиме "Сакура", повідомили в Укрзалізниці.

Українська залізниця представила новий флагманський поїзд "Сакура" для маршруту Київ – Ужгород. 28 квітня потяг вирушив у перший рейс.

Новий поїзд має вагони, які виготовили в Україні у 2026 році. Також є дитячі вагони. Останні Укрзалізниця вдосконалила й оновила власними силами. "Сакуру" запустили, як оновлений поїзд №81. Він курсуватиме між українськими містами, де цвіте рослина. Квітка також є символом Японії.

12 вагонів поїзда мають відповідне брендування. Їх розмалювали пелюстками сакури. Зокрема пасажири отримають доступ до онлайн-ресурсу з інформацією про японську культуру, архітектуру чи мистецтво. У ваганах також пропонуватимуть елементи японського меню, національні настільні ігри країни та японсько-українські колаборації.

З реалізацією ініціативи допомогли:

Посольство Японії в Україні;

Японське агентство міжнародного співробітництва JICA.

У повідомленні компанії зазначають, що це лише один з етапів підтримки від Японії у низці проєктів.

Цей поїзд є знаком дружби і вдячності японському народові за системну підтримку України та залізниці зокрема(…). Це відчутна підтримка не на словах, а на ділі, яка сьогодні увінчується цим символічним поїздом. Ще більш символічно, що частину шляху він долатиме саме японськими рейками,

– пояснили в Укрзалізниці.

Також там розповіли, що у лютому 2026 року партнери передали 3 тисячі тонн рейки Р-65 японського виробництва на суму 4 мільйони доларів. Протягом 2023 – 2024 років Україна отримала рейки та техніку від Японії вартістю на 42 мільйони доларів.

Що відомо про оновлення поїздів Укрзалізниці?

Як повідомила Юлія Свириденко, у межах ініціативи з модернізації рухомого складу, залізниця має отримати 100 нових вагонів.

Зауважте! Йдеться саме про українське виробництво.

Так запустять вагони нового покоління, де термін експлуатації буде більшим на 20 років. Також оновлять купейні та інклюзивні вагони.

Загальний бюджет проєкту – 6,5 мільярда гривень. Нові постачання для Укрзалізниці надходитимуть до травня 2028 року.

Нові вагони відповідають сучасним вимогам комфорту: мають покращені полиці, кондиціонування, сповивальні столики та дитячі манежі, пандуси й оновлені акумуляторні батареї, що дозволяють заздалегідь налаштовувати температуру перед посадкою пасажирів,

– акцентувала Свириденко.

Також прем'єрка додала, що ініціатива з українським виробництвом водночас є підтримкою для бюджету. Також це забезпечує понад 10 тисяч робочих місць.

Що ще потрібно знати про роботу Укрзалізниці?

З 25 квітня перевізник змінив тарифи та підвищив вартість квитків для певних категорій людей. Йдеться про преміумсегмент. Так, підвищення цін торкнулося лише 10% пасажирів.

Водночас залізниця запускає динамічне ціноутворення. Низка нових правил залежатиме від попиту та сезону.

Цікаво, що Укрзалізниця вирішила запустити власну модель підтримки для працівників, які беруть іпотеку на житло після переїзду через війну. Ініціативу реалізовують вперше.

Відомо, що частину витрат візьме на себе компанія. Так, працівник залізниці може купити нерухомість до 2 мільйонів гривень і отримати для цього загальну держпідтримку та окрему корпоративну.