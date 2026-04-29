Что известно о новом поезде?

О том, куда будет следовать "Сакура", сообщили в Укрзализныце.

Украинская железная дорога представила новый флагманский поезд "Сакура" для маршрута Киев – Ужгород. 28 апреля поезд отправился в первый рейс.

Новый поезд имеет вагоны, которые изготовили в Украине в 2026 году. Также есть детские вагоны. Последние Укрзализныця усовершенствовала и обновила собственными силами. "Сакуру" запустили, как обновленный поезд №81. Он будет курсировать между украинскими городами, где цветет растение. Цветок также является символом Японии.

12 вагонов поезда имеют соответствующее брендирование. Их разрисовали лепестками сакуры. В частности пассажиры получат доступ к онлайн-ресурсу с информацией о японской культуре, архитектуру или искусство. В вагонах также будут предлагать элементы японского меню, национальные настольные игры страны и японско-украинские коллаборации.

С реализацией инициативы помогли:

Посольство Японии в Украине;

Японское агентство международного сотрудничества JICA.

В сообщении компании отмечают, что это лишь один из этапов поддержки от Японии в ряде проектов.

Этот поезд является знаком дружбы и благодарности японскому народу за системную поддержку Украины и железной дороги в частности (...). Это ощутимая поддержка не на словах, а на деле, которая сегодня увенчивается этим символическим поездом. Еще более символично, что часть пути он будет преодолевать именно японскими рельсами,

– объяснили в Укрзализныце.

Также там рассказали, что в феврале 2026 года партнеры передали 3 тысячи тонн рельсов Р-65 японского производства на сумму 4 миллиона долларов. В течение 2023 – 2024 годов Украина получила рельсы и технику от Японии стоимостью на 42 миллиона долларов.

Что известно об обновлении поездов Укрзализныци?

Как сообщила Юлия Свириденко, в рамках инициативы по модернизации подвижного состава, железная дорога должна получить 100 новых вагонов.

Заметьте! Речь идет именно об украинском производстве.

Так запустят вагоны нового поколения, где срок эксплуатации будет больше на 20 лет. Также обновят купейные и инклюзивные вагоны.

Общий бюджет проекта – 6,5 миллиардов гривен. Новые поставки для Укрзализныци будут поступать до мая 2028 года.

Новые вагоны соответствуют современным требованиям комфорта: имеют улучшенные полки, кондиционирования, пеленальные столики и детские манежи, пандусы и обновленные аккумуляторные батареи, позволяющие заранее настраивать температуру перед посадкой пассажиров,

– акцентировала Свириденко.

Также премьер добавила, что инициатива с украинским производством одновременно является поддержкой для бюджета. Также это обеспечивает более 10 тысяч рабочих мест.

Что еще нужно знать о работе Укрзализныци?

С 25 апреля перевозчик изменил тарифы и повысил стоимость билетов для определенных категорий людей. Речь идет о премиум-сегменте. Так, повышение цен коснулось лишь 10% пассажиров.

В то же время железная дорога запускает динамическое ценообразование. Ряд новых правил будет зависеть от спроса и сезона.

Интересно, что Укрзализныця решила запустить собственную модель поддержки для работников, которые берут ипотеку на жилье после переезда из-за войны. Инициативу реализуют впервые.

Известно, что часть расходов возьмет на себя компания. Так, работник железной дороги может купить недвижимость до 2 миллионов гривен и получить для этого общую господдержку и отдельную корпоративную.