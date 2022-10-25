Нове обличчя в НБУ: хто став новим заступником голови
Джерело:НБУ
Сьогодні стало відомо, що новим заступником голови НБУ став Дмитро Олійник. Хто він та що про нього відомо, читайте у тексті.
Новий заступник голови НБУ: хто він
Рада Нацбанку 25 жовтня призначила нового заступника голови НБУ. Ним став Дмитро Олійник.
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Багаторічний і практичний досвід роботи Дмитра Олійника у банківській сфері, а також його розуміння фінансової та економічної політики держави дають мені впевненість у тому, що його професіоналізм та фахові знання будуть корисними для Національного банку,
– так прокоментував призначення новоспечений голова Нацбанку Андрій Пишний.
Цікаві факти про новообраного заступника
- У 2007 році Дмитро Олійник закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю "Економічна кібернетика", у 2011 році – аспірантуру цього ж університету.
- У фінансовій системі України з 2005 року.
- Розпочав свій трудовий шлях з посади фахівця відділення Укрсиббанку.
- У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.
- З травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.
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