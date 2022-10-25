Новий заступник голови НБУ: хто він

Рада Нацбанку 25 жовтня призначила нового заступника голови НБУ. Ним став Дмитро Олійник.

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Багаторічний і практичний досвід роботи Дмитра Олійника у банківській сфері, а також його розуміння фінансової та економічної політики держави дають мені впевненість у тому, що його професіоналізм та фахові знання будуть корисними для Національного банку,

– так прокоментував призначення новоспечений голова Нацбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, в Україні обрали нового голову НБУ. Після відставки Кирила Шевченка з посади очільника Нацбанку нібито через проблеми зі здоров'ям, Верховна Рада прийняла рішення призначити новим головою Андрія Пишного.

Цікаві факти про новообраного заступника

У 2007 році Дмитро Олійник закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю "Економічна кібернетика", у 2011 році – аспірантуру цього ж університету.

У фінансовій системі України з 2005 року.

Розпочав свій трудовий шлях з посади фахівця відділення Укрсиббанку.

У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.

З травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.

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Ексглава Нацбанку Кирило Шевченка в розшуку

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук ексглаву Нацбанку Кирила Шевченка за причетність до розкрадання 200 мільйонів гривень. Крім нього, звинувачують ще двох посадовців Дениса Чернишова й Олену Хмеленко.

Наразі, місцеперебування Шевченка невідоме. Про підозру йому повідомили, залишивши документ в адміністрації за місцем його роботи, а саме – Національному банку України.

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