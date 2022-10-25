Новый замглавы НБУ: кто он

Совет Нацбанка 25 октября назначил нового заместителя главы НБУ. Им стал Дмитрий Олейник.

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Многолетний и практический опыт работы Дмитрия Олейника в банковской сфере, а также его понимание финансовой и экономической политики государства дают мне уверенность в том, что его профессионализм и профессиональные знания будут полезны для Национального банка,

– так прокомментировал назначение новоиспеченный глава Нацбанка Андрей Пышный.

Напомним, в Украине избрали нового главу НБУ. После отставки Кирилла Шевченко с должности главы Нацбанка якобы из-за проблем со здоровьем, Верховная Рада приняла решение назначить новым главой Андрея Пышного.

Интересные факты о новоизбранном заместителе

В 2007 году Дмитрий Олейник окончил Хмельницкий национальный университет по специальности "Экономическая кибернетика", в 2011 году – аспирантуру этого же университета.

В финансовой системе Украины с 2005г.

Начал свой трудовой путь с должности специалиста отделения УкрСиббанка.

В 2019 году работал директором Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины.

С мая 2021 г. и до назначения в Национальный банк был генеральным директором директората по вопросам экономической политики Офиса Президента Украины.

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Эксглава Нацбанка Кирилл Шевченко в розыске

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск эксглаву Нацбанка Кирилла Шевченко за причастность к хищению 200 миллионов гривен. Кроме него, обвиняют еще двух должностных лиц Дениса Чернышева и Елену Хмеленко.

Сейчас местонахождение Шевченко неизвестно. О подозрении ему сообщили, оставив документ в администрации по месту его работы, а именно – Национальному банку Украины.

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