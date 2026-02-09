Охорона губернаторів у Росії подорожчала: хто платить за безпеку чиновників

Від початку повномасштабної війни російські губернатори суттєво збільшили витрати на власну безпеку. Також зросла кількість регіонів, які замовляють охорону для керівників областей і країв.

Чому чиновники хвилюються за свою безпеку?

Офіційно це пояснюють "загальними ризиками" воєнного часу. Однак у Службі зовнішньої розвідки України ключовою причиною називають внутрішню дестабілізацію в самій Росії – на тлі масового повернення військових з фронту.

Колишні учасники війни проти України дедалі частіше стають джерелом насильства, з яким у Росії не можуть впоратися. За відкритими даними, так звані "ветерани" вже вбили або покалічили понад тисячу людей, і ця цифра продовжує зростати.

Витрати на охорону російських чиновників стабільно високі, наприклад:

у 2021 році – 59,7 мільйона рублів ;

; у 2023 році – рекордні 119,7 мільйона рублів ;

; упродовж 2024 – 2025 років – понад 100 мільйони рублів щороку.

Це контрастує з бюджетними пріоритетами Кремля. На 2026 рік заплановані скорочення федеральних видатків щонайменше за 18 із 51 державної програми. Під урізання, зокрема, потрапляють сфери охорони здоров'я, авіації та енергетики, а також фінансування окупованих територій.

На тлі цих скорочень зростання витрат на особисту охорону чиновників має показовий вигляд – російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці,

– йдеться в повідомленні СЗРУ.

Цікаво! Рекордне скорочення припало на "Комплексний розвиток сільських територій" – мінус 34,3 мільярда рублів (близько 30%), тоді як програма "Розвиток охорони здоров'я" втратила ще 31,7 мільярда рублів.

На цьому тлі посилення охорони радше свідчить не про зовнішні загрози, а про страх влади перед внутрішніми наслідками війни, зокрема перед поверненням озброєних і травмованих військових.

До слова, нещодавно у Москві стався замах на генерал-лейтенанта головного розвідувального управління країни-агресорки Володимира Алексєєва. Напад скоїли із застосуванням стрілецької зброї з близької відстані.

