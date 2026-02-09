Охорона губернаторів у Росії подорожчала: хто платить за безпеку чиновників
- Російські губернатори збільшили витрати на власну безпеку, пояснюючи це "загальними ризиками" воєнного часу.
- Фінансування охорони чиновників зросло, що контрастує зі скороченням бюджету на інші державні програми.
Від початку повномасштабної війни російські губернатори суттєво збільшили витрати на власну безпеку. Також зросла кількість регіонів, які замовляють охорону для керівників областей і країв.
Чому чиновники хвилюються за свою безпеку?
Офіційно це пояснюють "загальними ризиками" воєнного часу. Однак у Службі зовнішньої розвідки України ключовою причиною називають внутрішню дестабілізацію в самій Росії – на тлі масового повернення військових з фронту.
Колишні учасники війни проти України дедалі частіше стають джерелом насильства, з яким у Росії не можуть впоратися. За відкритими даними, так звані "ветерани" вже вбили або покалічили понад тисячу людей, і ця цифра продовжує зростати.
Витрати на охорону російських чиновників стабільно високі, наприклад:
- у 2021 році – 59,7 мільйона рублів;
- у 2023 році – рекордні 119,7 мільйона рублів;
- упродовж 2024 – 2025 років – понад 100 мільйони рублів щороку.
Це контрастує з бюджетними пріоритетами Кремля. На 2026 рік заплановані скорочення федеральних видатків щонайменше за 18 із 51 державної програми. Під урізання, зокрема, потрапляють сфери охорони здоров'я, авіації та енергетики, а також фінансування окупованих територій.
На тлі цих скорочень зростання витрат на особисту охорону чиновників має показовий вигляд – російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці,
– йдеться в повідомленні СЗРУ.
Цікаво! Рекордне скорочення припало на "Комплексний розвиток сільських територій" – мінус 34,3 мільярда рублів (близько 30%), тоді як програма "Розвиток охорони здоров'я" втратила ще 31,7 мільярда рублів.
На цьому тлі посилення охорони радше свідчить не про зовнішні загрози, а про страх влади перед внутрішніми наслідками війни, зокрема перед поверненням озброєних і травмованих військових.
До слова, нещодавно у Москві стався замах на генерал-лейтенанта головного розвідувального управління країни-агресорки Володимира Алексєєва. Напад скоїли із застосуванням стрілецької зброї з близької відстані.
Що відомо про інші проблеми росіян?
Зафіксовано випадок, коли один регіон профінансував одноразові виплати контрактникам іншого через нестачу коштів у місцевому бюджеті. Так Оренбурзька область отримала від Нижньогородської субсидію на 400 мільйонів рублів.
Окрім того, росіяни масово скаржаться на великі квитанції за комунальні послуги в січні. Індексацію тарифів провели після підвищення ставки ПДВ до 22%.