Заради війни в Україні: Кремль "забирає" гроші в окупованих територій
- З 1 січня 2026 року на окупованій Луганщині припиняють дію регіональних соціальних виплат, переходячи на федеральні стандарти Росії.
- Скорочення соціальних програм відбувається через зменшення фінансування тимчасово окупованих територій з боку Росії, зокрема кошти перерозподіляються на воєнні потреби.
Росія продовжує скорочувати фінансування окупованих територій. Цього разу дії росіян стосуються захопленої Луганської області.
Що відбувається на окупованій Луганщині?
З 1 січня 2026 року на тимчасово окупованій Луганщині системно припиняють дію регіональних соціальних виплат, пише 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.
Нововведення відбувається у межах переходу на федеральні стандарти Росії. Під скасування потрапляють:
- допомоги родинам з дітьми;
- людям з інвалідністю;
- громадянам без пенсійних прав;
- компенсації на проїзд, ЖКП і тверде паливо.
Фактично це означає демонтаж залишків соціальної підтримки без запровадження реальних компенсаторних механізмів,
– пояснили у ЦНС.
Ще напередодні зимових свят органи соціального захисту прямо повідомляли багатодітним і опікунським родинам: старі норми вже не діють. Однак нові ще не ухвалені.
Тому люди залишаються "сам на сам" із питаннями харчування, лікування, забезпечення дітей тощо. Наприклад, родина у Рубіжному родина, яка опікується сімома дітьми, залишилася без будь-яких виплат.
Аналітики ЦНС пояснюють: скорочення соціальних програм на окупованих територіях відбувається на тлі зменшення фінансування з боку Росії. Так виділення коштів на цивільні соціальні потреби урізають, а значна частина бюджетних коштів спрямовується:
- на премії;
- одноразові виплати;
- утримання мобілізованих для війни проти України.
Зауважте! Окупанти свідомо позбавляють цивільне населення базових гарантій, залишаючи дітей, опікунів та людей з інвалідністю без захисту. А гроші перерозподіляють на воєнні потреби.
Нагадаємо, що на окупованій Луганщині було відомо й про інші проблеми. Зокрема там можуть закритися шахти, про що повідомили у російському медіа "The Moscow Times".
Працівникам пообіцяли: якщо буде прийняте рішення про консервацію шахт, то працівникам запропонують переведення на інші підприємства вугільної галузі або перенавчання на інші актуальні спеціальності з подальшим працевлаштуванням.
Зверніть увагу! Рішення щодо фінансування не прийняли, однак місцева влада вважає, що видобуток має бути збережний.
Що ще відбувається на окупованій Луганщині?
- Також на окупованій Луганщині продовжується "націоналізація житла". Тобто якщо власники не з'являються протягом 30 днів, то майно визнають безгосподарним. Надалі його передають під контроль окупаційної влади.
- Окупаційна влада таким чином забирає чужі квартири. Робиться це без суду, без компенсацій і без права повернення.
- Першочергово росіяни "націоналізують" цілі помешкання в центральних районах міста. Тобто ті, які мають комунікації та не потребують масштабного ремонту.