Заради війни в Україні: Кремль "забирає" гроші в окупованих територій

Росія продовжує скорочувати фінансування окупованих територій. Цього разу дії росіян стосуються захопленої Луганської області.

Що відбувається на окупованій Луганщині?

З 1 січня 2026 року на тимчасово окупованій Луганщині системно припиняють дію регіональних соціальних виплат, пише 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.

Нововведення відбувається у межах переходу на федеральні стандарти Росії. Під скасування потрапляють:

допомоги родинам з дітьми; людям з інвалідністю; громадянам без пенсійних прав; компенсації на проїзд, ЖКП і тверде паливо.

Фактично це означає демонтаж залишків соціальної підтримки без запровадження реальних компенсаторних механізмів,

– пояснили у ЦНС.

Ще напередодні зимових свят органи соціального захисту прямо повідомляли багатодітним і опікунським родинам: старі норми вже не діють. Однак нові ще не ухвалені.

Тому люди залишаються "сам на сам" із питаннями харчування, лікування, забезпечення дітей тощо. Наприклад, родина у Рубіжному родина, яка опікується сімома дітьми, залишилася без будь-яких виплат.

Аналітики ЦНС пояснюють: скорочення соціальних програм на окупованих територіях відбувається на тлі зменшення фінансування з боку Росії. Так виділення коштів на цивільні соціальні потреби урізають, а значна частина бюджетних коштів спрямовується:

на премії; одноразові виплати; утримання мобілізованих для війни проти України.

Зауважте! Окупанти свідомо позбавляють цивільне населення базових гарантій, залишаючи дітей, опікунів та людей з інвалідністю без захисту. А гроші перерозподіляють на воєнні потреби.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині було відомо й про інші проблеми. Зокрема там можуть закритися шахти, про що повідомили у російському медіа "The Moscow Times".

Працівникам пообіцяли: якщо буде прийняте рішення про консервацію шахт, то працівникам запропонують переведення на інші підприємства вугільної галузі або перенавчання на інші актуальні спеціальності з подальшим працевлаштуванням.

Зверніть увагу! Рішення щодо фінансування не прийняли, однак місцева влада вважає, що видобуток має бути збережний.

