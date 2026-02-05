Ситуація у Харкові: Шмигаль назвав кількість людей, що залишилась без опалення

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що у четвер, 5 лютого, відвідав у Харкові енергетичні обʼєкти, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Зокрема він оглянув хід ремонтних робіт.

Що відбувається з теплопостачанням у Харкові?

Також міністр ознайомився з інженерним захистом на обʼєкті, що був пошкоджений після обстрілу, про що йдеться у соціальних мережах Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль Міністр енергетики Оглянув хід ремонтних робіт. Енергетики працюють цілодобово, щоби відновити світло й тепло, однак пошкодження суттєві. Дякую ремонтним бригадам за надважку роботу.

Він розповів, що централізованого теплопостачання лишилися близько 100 тисяч сімей. Водночас Шмигаль написав, що основне обладнання не енергетичних об'єктів вдалося зберегти завдяки захисту.

Обговорили нагальні потреби харківських енергетиків,

– додав Денис Шмигаль.

Зауважте! Міністр енергетики зазначив, що надав завдання передати необхідне обладнання з хабу Міністерства енергетики для оперативного відновлення.

Що розповів Зеленський про ситуацію в енергетиці?

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Денис Шмигаль сьогодні в Харкові, щоб максимально активізувати всі робочі процеси, які є в регіоні

Водночас ситуація в Києві, за словами українського лідера, залишається складною. Наразі понад 1 100 будинків – без опалення.

Зеленський наголосив, що важливо, щоб у людей була вся необхідна допомога, яка потрібна.

Що ще слід знати про ситуацію у Харкові?