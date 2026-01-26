Надзвичайно складні обставини: Зеленський закликав діяти швидше щодо Києва
- Володимир Зеленський провів селекторну нараду, акцентуючи на критичній енергетичній ситуації в Києві та інших регіонах.
- Президент доручив перевірити готовність соціальної інфраструктури та забезпечити підтримку через пункти обігріву й альтернативну генерацію електрики.
Володимир Зеленський провів спеціальний селектор. Президент України заслухав доповіді щодо ситуації в регіонах, де найскладніше у галузі енергетиці.
Що розповів Зеленський про ситуацію в енергетиці та зокрема Києві?
Передусім це Київ та Київщина, Харків та область, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, про що йдеться у соцмережах українського лідера.
Читайте також Загинув "на полі бою за світло": ексголові Укренерго Брехту просять надати звання Героя України
Найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше.
Значна кількість людей потребують негайної підтримки. Мова йде про Дарницю та інші райони на Лівому березі столиці.
Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації,
– зазначив Зеленський.
Президент України доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей.
Зокрема Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку.
Також Володимир Зеленський доручив Премʼєр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все, що необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання.
Міністр енергетики України на постійному звʼязку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями,
– запевнив український президент.
Цікаво! Зеленський також доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова.
Нагадаємо, що уряд також максимально наростив імпорт електроенергії. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження.
Свириденко написала, що уряд максимально наростив імпорт електроенергії, а також створив умови для швидкого підключення розподіленої генерації.
Зверніть увагу! Одночасно без світла після першої атаки залишалося до 85% споживачів. Але наприкінці тижня вже 60% було заживлено.
Що ще відомо про ситуацію в столиці?
- До Києва поступово йде потепління. Але це не змінить кардинально ситуацію з відключеннями світла. Ключова проблема полягає у залежності столиці від зовнішнього електропостачання.
- Київ залежить від теплових електростанцій для централізованого опалення. А когенераційні установки не можуть суттєво допомогти. Річ у тім, що вони мають лише допоміжну роль.