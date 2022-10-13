Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон: відповідь уряду

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Жодних перенесень та змін не буде.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. За його словами, у майже 4 000 населених пунктах знову є світло.

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Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон

Як зазначив Чернишов, опалювальний сезон в Україні розпочнеться як і планувалося: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 градусів.

Також міністр наголосив, що за дві доби максимально швидко відремонтували пошкоджене під час ракетної атаки ворога. Нині без електрики поки залишаються 8 населених пунктів, роботи там завершать найближчими днями.

Чернишов закликав заощаджувати енергію. 8:00 – 11:00 та 17:00 – 23:00 – час максимальної економії.

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