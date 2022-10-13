Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон: відповідь уряду
Джерело:Олексій Чернишов
Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Жодних перенесень та змін не буде.
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. За його словами, у майже 4 000 населених пунктах знову є світло.
Важливо Кличко розповів, чи затримається початок опалювального сезону у Києві через атаку росіян
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон
Як зазначив Чернишов, опалювальний сезон в Україні розпочнеться як і планувалося: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 градусів.
Також міністр наголосив, що за дві доби максимально швидко відремонтували пошкоджене під час ракетної атаки ворога. Нині без електрики поки залишаються 8 населених пунктів, роботи там завершать найближчими днями.
Чернишов закликав заощаджувати енергію. 8:00 – 11:00 та 17:00 – 23:00 – час максимальної економії.
Опалювальний сезон в Україні: останні новини
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що у Львові буде найважчий опалювальний сезон цієї зими. Людей попереджають бути готовими до прикручування температури на батареях.
- Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що місто готове до зими на 100%. Втім, є проблеми з водою.
- Сергій Шкарлет розповів, що понад 90% усіх садочків, шкіл та вишів уже готові до цього опалювального сезону.
- До речі, опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери розпочався 7 жовтня.
- Жителів прилеглих до зони бойових дій територій забезпечать дровами. На допомогу з державного бюджету виділили понад 560 мільйонів гривень.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що житлові будинки та теплові мережі готові на майже 90%.
- Вже найближчим часом готовність житлових будинків і теплових мереж наблизиться до показника у 100% в регіонах, де відсутні активні бойові дії.
Варте уваги – Слобожан заявив, що українців чекає складний опалювальний сезон: дивіться відео