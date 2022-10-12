Також можливо доведеться економити світло. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький на брифінгу, інформує 24 канал.

​Зверніть увагу Щоб привести до ладу пошкоджені підстанції Львівщини, потрібні місяці, – Садовий

До чого готуватися львів’янам

За словами Козицького, усі мають розуміти, що будуть ситуації, коли доведеться економити електроенергію, потрібно буде прикрутити вдома батареї і отримувати не 22, а 18 – 20 градусів.

Ось до чого ми маємо бути готові. І бізнес, і влада мають бути готові до найважчого опалювального сезону,

– зазначив очільник регіону.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що буде зроблено все можливе, щоб працювали медзаклади і можна було купити всі необхідні речі. За його словами, регіон має буквально один – два тижні на те, щоб підготуватися до осінньо-зимового опалювального сезону, враховуючи нові реалії.

"Ворог показав свої плани. Він атакуватиме міста і битиме по всіх об’єктах критичної інфраструктури, йому важливо залякати людей. Але ми чудово розуміємо, що ефект буде зворотним", – сказав мер.

Також Садовий закликав зробити в кожному укритті пункт обігріву – поставити пічки та заготовити дрова. Коли на вулиці буде 10 – 15 градусів морозу – це врятує, щоб не замерзнути.

До того ж Козицький наголосив, що головним завданням місцевої влади – є забезпечення роботи критичних сервісних служб, щоб завжди була можливість надавати екстрені послуги.

Не можна сказати, що добре, що удар був, але водночас добре, що це сталося перед початком опалювального сезону, бо ми перевірили, як працюють служби та відновили роботу критичної інфраструктури, – додав він.

Що у Львові з системою оповіщення

Козицький також повідомив, що нині у 70 громадах Львівщини є нові системи оповіщення, які мають запас 48 годин роботи без електропостачання на акумуляторах.

Проте такі системи оповіщення є не у кожному населеному пункті області. Тому там їздитимуть машини з гучномовцями.

Атака росіян на Львів: що відомо

Варте уваги – Ворог вдарив по Львову: дивіться відео