У Києві розпочинається опалювальний сезон: влада міста оголосила дату

У місті Київ офіційно стартує початок опалювального сезону. Днем початку стане 29 жовтня.

Коли у столиці розпочнеться опалювальний сезон?

Зокрема для закладів соціальної сфери Київ розпочав подачу тепла ще 3 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

Читайте також Опалювальний сезон 2025: в яких містах України вже ввімкнули тепло

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді,

– заявив Кличко.

Він зазначив, що у питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори:

погодні умови; раціональне використання палива; забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках; зниження навантаження на електромережу.

Зокрема він нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. Тому, якщо враховувати подальше зниження температури, міська влада Києва ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників,

– нагадав Віталій Кличко.

Водночас очільник ОВА Микола Калашнік розповів, що опалювальний сезон також стартує на Київщині. Однак дещо раніше – 28 жовтня.

Від сьогодні на Київщині офіційно стартує опалювальний сезон у житловому фонді,

– зазначив Калашнік.

Важливо! Підключення будинків відбуватиметься за заявками обслуговуючих організацій з урахуванням температурного показника та логіки ощадливого споживання.

Водночас навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та інші об’єкти соціальної інфраструктури, які мають індивідуальні системи опалення, підключалися до тепла протягом жовтня. А ті, що отримують тепло через центральну мережу разом із житловим фондом, підключатимуться вже зараз.

Водночас мешканців області закликали раціонально використовувати енергоресурси. Річ у тім, що росіяни продовжують щоденно атакувати критичну інфраструктуру. Йдеться про енергетичні об’єкти та газорозподільчу систему.

Зверніть увагу! Ощадливе ставлення до ресурсів – це питання нашої енергетичної безпеки та стійкості країни.

Що ще відомо про початок теплопостачання в Україні?