Когда в столице начнется отопительный сезон?

В частности для учреждений социальной сферы Киев начал подачу тепла еще 3 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде,

– заявил Кличко.

Он отметил, что в вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы:

погодные условия; рациональное использование топлива; обеспечение санитарных температурных параметров в домах; снижение нагрузки на электросеть.

В частности он напомнил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. Поэтому, если учитывать дальнейшее снижение температуры, городские власти Киева приняли решение о начале подачи тепла в помещения киевлян.

Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киев начал 3 октября. По индивидуальным заявкам их руководителей,

– напомнил Виталий Кличко.

В то же время глава ОВА Николай Калашник рассказал, что отопительный сезон также стартует на Киевщине. Однако несколько раньше – 28 октября.

С сегодняшнего дня на Киевщине официально стартует отопительный сезон в жилом фонде,

– отметил Калашник.

Важно! Подключение домов будет происходить по заявкам обслуживающих организаций с учетом температурного показателя и логики экономного потребления.

В то же время учебные заведения, больницы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, которые имеют индивидуальные системы отопления, подключались к теплу в течение октября. А те, получающие тепло через центральную сеть вместе с жилым фондом, будут подключаться уже сейчас.

В то же время жителей области призвали рационально использовать энергоресурсы. Дело в том, что россияне продолжают ежедневно атаковать критическую инфраструктуру. Речь идет об энергетических объектах и газораспределительной системе.

Обратите внимание! Бережливое отношение к ресурсам – это вопрос нашей энергетической безопасности и устойчивости страны.

Что еще известно о начале теплоснабжения в Украине?