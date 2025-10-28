Когда в столице начнется отопительный сезон?
В частности для учреждений социальной сферы Киев начал подачу тепла еще 3 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.
29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде,
– заявил Кличко.
Он отметил, что в вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы:
- погодные условия;
- рациональное использование топлива;
- обеспечение санитарных температурных параметров в домах;
- снижение нагрузки на электросеть.
В частности он напомнил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. Поэтому, если учитывать дальнейшее снижение температуры, городские власти Киева приняли решение о начале подачи тепла в помещения киевлян.
Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киев начал 3 октября. По индивидуальным заявкам их руководителей,
– напомнил Виталий Кличко.
В то же время глава ОВА Николай Калашник рассказал, что отопительный сезон также стартует на Киевщине. Однако несколько раньше – 28 октября.
С сегодняшнего дня на Киевщине официально стартует отопительный сезон в жилом фонде,
– отметил Калашник.
Важно! Подключение домов будет происходить по заявкам обслуживающих организаций с учетом температурного показателя и логики экономного потребления.
В то же время учебные заведения, больницы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, которые имеют индивидуальные системы отопления, подключались к теплу в течение октября. А те, получающие тепло через центральную сеть вместе с жилым фондом, будут подключаться уже сейчас.
В то же время жителей области призвали рационально использовать энергоресурсы. Дело в том, что россияне продолжают ежедневно атаковать критическую инфраструктуру. Речь идет об энергетических объектах и газораспределительной системе.
Обратите внимание! Бережливое отношение к ресурсам – это вопрос нашей энергетической безопасности и устойчивости страны.
Что еще известно о начале теплоснабжения в Украине?
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отопительный сезон начнется в стране 28 октября. Это официальный старт подачи тепла.
- В то же время отопление учреждений социальной сферы в части общин уже началось. Кроме того, продолжаются восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, которые повредил враг во время воздушных атак.