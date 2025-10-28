Коли у столиці розпочнеться опалювальний сезон?
Зокрема для закладів соціальної сфери Київ розпочав подачу тепла ще 3 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на мера міста Віталія Кличка.
29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді,
– заявив Кличко.
Він зазначив, що у питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори:
- погодні умови;
- раціональне використання палива;
- забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках;
- зниження навантаження на електромережу.
Зокрема він нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. Тому, якщо враховувати подальше зниження температури, міська влада Києва ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.
Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників,
– нагадав Віталій Кличко.
Водночас очільник ОВА Микола Калашнік розповів, що опалювальний сезон також стартує на Київщині. Однак дещо раніше – 28 жовтня.
Від сьогодні на Київщині офіційно стартує опалювальний сезон у житловому фонді,
– зазначив Калашнік.
Важливо! Підключення будинків відбуватиметься за заявками обслуговуючих організацій з урахуванням температурного показника та логіки ощадливого споживання.
Водночас навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та інші об’єкти соціальної інфраструктури, які мають індивідуальні системи опалення, підключалися до тепла протягом жовтня. А ті, що отримують тепло через центральну мережу разом із житловим фондом, підключатимуться вже зараз.
Водночас мешканців області закликали раціонально використовувати енергоресурси. Річ у тім, що росіяни продовжують щоденно атакувати критичну інфраструктуру. Йдеться про енергетичні об’єкти та газорозподільчу систему.
Зверніть увагу! Ощадливе ставлення до ресурсів – це питання нашої енергетичної безпеки та стійкості країни.
Що ще відомо про початок теплопостачання в Україні?
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що опалювальний сезон розпочнеться в країні 28 жовтня. Це офіційний старт подачі тепла.
- Водночас Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося. Крім того, тривають відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, які пошкодив ворог під час повітряних атак.