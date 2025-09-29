Для того, щоб взимку споживачів не застали комунальні неприємності варто навести лад у документації. Відтак, серед порад є перегляд договорів з постачальниками, оновлення їх за потреби, звірення показників лічильника та навіть технічна перевірка будинку до старту опалення.

Які документи треба перевірити перед початком опалювального сезону?

Для 24 Каналу адвокат Анна Даніель розповіла, що відносини у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг регулює закон про ЖКП.

Відповідно до нього, споживач зобов'язаний укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом, своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, які пов'язаних з отриманням ЖКП, що виникли з його вини.

Крім того, до цього списку додається ще й проведення ремонту власним коштом чи заміна санітарно-технічних приладів і пристроїв тощо.

Анна Даніель Керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Натомість виконавець комунальної послуги зобов'язаний, наприклад, готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг, або ж без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу.

Анна Даніель також додає, що споживачам варто перевіряти певний список документів. Йдеться про такі:

Надання ЖКП здійснюється виключно на договірних засадах, а тому треба передивитися Договори про надання житлово-комунальних послуг з постачальниками комунальних послуг (тепло, газ, вода, електроенергія),

Рахунки за попередній період щодо заборгованостей.

Акти приймання-передачі лічильників, їхня повірка.

Протоколи рішень ОСББ/житлових кооперативів про підготовку будинку до опалювального сезону.

Документи від управителя будинку про проведені технічні роботи (ізоляція труб, перевірка котелень, вентиляційних систем).

Що потрібно робити з лічильниками для перевірки?