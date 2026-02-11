Служба енергетичної безпеки: чим займатиметься новий орган у Києві

У столиці створюють нову службу, яка оперативно реагуватиме на ситуацію в енергетиці, зокрема котролюватиме роботу генераторів. Щоб підприємство запрацювало треба реорганізувати систему.

Як нова служба допомагатиме українцям?

Про те, як столиця удосконалює енергетичну систему, йдеться в повідомленні пленарного засідання Київради.

Дивіться також Ключовий інструмент відновлення після війни: що таке лізинг

Так, у столиці запрацює нова модель енергозахисту. Причина – ситуація в енергетиці, яка виникла внаслідок обстрілів Росії.

На базі вже наявного комунального об'єкта, що раніше відповідав за водопостачання, створять "Службу енергетичної безпеки".

Відомо, що служба почне працювати після реорганізації об'єкта. Так, додаткове фінансування з бюджету не знадобиться.

Важливо! Основне завдання служби – контроль автономного живлення міста.

Як працюватиме "Служба енергетичної безпеки"?

Оновлене підприємство матиме цілий парк автономних джерел живлення. Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Служба зможе контролювати ситуацію в регіоні та в разі потреби оперативно розгорнути необхідну кількість генераторів для об'єктів, що залишились без електрики.

Окрім того, деякі генератори, які отримує Україна треба приводити до ладу перед експлуатацією.

Наприклад, приходять генератори до нас без оснащення, без підключення, без вимикачів, без кабелю, навіть без паливних баків. Їх треба спочатку довести до пуття, зробити так, щоб він міг працювати, а потім за ним наглядати,

– пояснив Пантелеєв.

Тож ще одним із завдань служби буде ведення обліку генераторів та їхнє технічне забезпечення.

З урахуванням ситуації, коли Україні масово надають підтримку партнери та допомагають зокрема енергообладнанням – мати людей які допоможуть оперативно підключити генератор, забезпечити правильну його роботу – має вигляд ідеї, що стабілізує систему.

Скільки служитиме генератор?

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для Radio NV розповів, що генератори хоч і не сприяють відновленню енергосистеми, але є хорошим рішенням в заживленні об'єктів критичної інфраструктури.

До того ж варто врахувати, що генератор не є постійним.

У них період життя вкрай обмежений. Власники генераторів вже всі добре знають, що їх, по-перше, обслуговувати треба постійно, а, по-друге, два роки інтенсивної експлуатації і будь-який генератор з нами привітався і пішов собі, так би мовити, на звалище,

– каже Харченко.

Тобто відповідний догляд за обладнанням – необхідний. У випадку зі "Службою енергетичної безпеки", працівники можуть убезпечити людей від аварійних ситуацій із самими ж генераторами та енергообладнанням.

Що відомо про енергоситуацію в столиці?

Напередодні мер Києва Віталій Кличкотакого анонсував допомогу для людей, чиї оселі постраждали внаслідок аварій на інженерних мережах. Зокрема йдеться про аварії пов'язані з тепло- та водопостачанням. А сума допомоги становитиме 40 тисяч гривень.

Крім того, для киян досі загадка, чому один берег міста має опалення, а інший – ні. Проте експерти пояснюють, що відповідь пов'язана з проєктуванням забудови.