Орбан вдався до нових погроз: Угорщина слідом за Фіцо шантажує Україну світлом

Прем'єр-міністр Угорщини приєднався до чергової порції погроз Києву. Віктор Орбан не відкинув можливості зупинки постачання електроенергії Україні, якщо та не відновить транзит нафти.

Чим Україні погрожує Угорщина?

Слова політика цитує Telex. У суботу, 21 лютого, він виступив на передвиборчому заході під виглядом антивоєнної конференції.

Після чергового російського обстрілу через пошкоджене обладнання транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився.

Тоді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Київ у бездіяльності нібито суто з політичних міркувань і вдався до шантажу, поставивши на паузу постачання дизельного пального.

Тепер же Орбан погрожує Україні припинити електропостачання.

Звичайно, у нас є деякі недоліки, але не можна сказати, що ми недосвідчені чи нерозумні. Ми точно знаємо, як поводитися в такій ситуації, і будемо поводитися відповідно. Той, хто нас вкусить, зламає собі зуби,

– погрожував українцям Орбан.

Нагадаємо, напередодні до подібних погроз вдався словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Він пообіцяв припинити аварійне постачання електроенергії до України, якщо та не відновить роботу "Дружби" до понеділка, 23 лютого.

Що відомо про ситуацію з "Дружбою"?