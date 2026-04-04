Що означає ознака доходу "127" і в яких випадках її використовують

Ознаку доходу "127" застосовують для відображення доходів, які не входять до визначених категорій. Йдеться про випадки, коли виплата фізичній особі не підпадає під жодну іншу ознаку.

Що варто знати про ознаку доходу "127"?

Дані вносять у Додаток 4ДФ уже по факту здійснення відповідних платежів. Деталі пояснили на сайті 7eminar.

Дивіться також ФОПа можуть покарати за найменші помилки: які штрафи найбільш поширені в Україні

У Податковій службі пояснюють, що ознака доходу "127" у Додатку 4ДФ використовується для так званих "інших доходів" – тобто тих, які не мають окремої спеціальної категорії в Довіднику.

Наприклад, так можуть відображатися виплати після звільнення працівника: різні надбавки, доплати, премії чи інші компенсації, які були нараховані вже після припинення трудових відносин.

Нагадаємо! Ознаку доходу слід зазначати у графі 6 Додатку 4ДФ, тоді як у графах 4 та 5 відображаються суми фактично перерахованих податків у бюджет у звітному місяці.

До слова, ПДФО – це обов'язковий платіж, який стягують із доходів фізичних осіб. Наприклад, для заробітної плати ставка складає 18%, для нарахованих резидентом дивідендів або доходу від продажу нерухомого майна – 5% тощо.

Які ще є податки в Україні?