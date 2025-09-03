"Пакунок школяра": чи може не малозабезпечена сім’я оформити гроші
- "Пакунок школяра" надається всім першокласникам незалежно від матеріального стану сім'ї.
- Батьки можуть оформити допомогу через Дію, якщо дані дитини є в системі АІКОМ.
"Пакунок школяра" – це адресна грошова допомога для цьогорічних першокласників в Україні. Проте виникає питання, чи має значення для отримання коштів матеріальний стан сім’ї.
Чи може заможна родина отримати "Пакунок школяра"?
"Пакунок школяра"доступний для оформлення з 18 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
У відомстві стверджують, що одноразова грошова допомога в межах програми "Пакунок школяра" надається незалежно від матеріального становища родини, оскільки вона підтримкою тих дітей, хто йде в перший клас у новому навчальному році.
Тобто, під час призначення допомоги не враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї чи наявність інших пільг та соціальних виплат у родини.
Що таке "Пакунок школяра"?
"Пакунок школяра" – це одноразова виплата на кожну дитину, яка цьогоріч іде до першого класу. Після відкриття Дія.Картки 5 000 грн від держави можна буде витратити на найнеобхідніше для школяра: канцелярію, одяг і взуття.
Де і як оформити "Пакунок школяра"?
Батьки або законні представники цьогорічних першокласників можуть оформити заяву та отримати таку допомогу. Важливо, щоб дані дитини були внесені до модернізованої системи АІКОМ (2) – це єдине джерело для підтвердження її зарахування до першого класу.
Інструкція для подання заяви через Дію:
- Відкрийте розділ "Сервіси", далі – "Допомога від держави", далі – "Пакунок школяра";
- Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
- Виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат.
- Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.
Що відомо про "Пакунок школяра"?
"Пакунок школяра" має термін дії, тому гроші потрібно встигнути використати. Заяву на отримання виплати в Дії або Пенсійному фонді можна подати до 15 листопада. Гроші треба витратити гроші протягом 180 днів з моменту зарахування на рахунок, інакше їх повернуть до бюджету.
Деяким українцям не виплатять "Пакунок школяра". 460 відмов отримали родини, які перебувають за кордоном, адже вони можуть отримати допомогу після повернення в Україну. Ще 940 заяв відхилено, оскільки надалі з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти.
У вересні стало відомо, що уряд планує розширити "Пакунок школяра", включивши до програми книги, окрім канцелярії, одягу та взуття. Зазначається, що станом вівторок, 2 вересня, подали заяви майже 128 тисяч родин. З них 122 тисячі скористалися застосунком Дія.