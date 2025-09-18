Кабінет Міністрів України підтримав зміни, які ініціювали у Міністерство соціальної політики. Таким чином в країні розширюють програму "Пакунок школяра".

Що відомо "Пакунок школяра"?

Відтепер батьки або інші законні представники першокласників зможуть витрачати допомогу також на книги вже, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Читайте також Польща урізала соцвиплати: кому з українців відмовлять у 800+

Витратити кошти на книги можна буде вже з 1 жовтня поточного року. Зокрема у програмі "Пакунок школяра" можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

5641 – дитячий одяг; 5651 – одяг для всієї родини; 5661 – магазини взуття; 5943 – канцелярські товари; 5942 – книжкові магазини; 5192 – книги, періодичні видання та газети.

Це рішення – відповідь на запит суспільства та наш крок назустріч сім’ям. Ми хочемо, щоб сімʼї мали можливість купувати те, що справді потрібно для навчання їхньої дитини,

– сказав міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

З 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми "Пакунок школяра". Це передбачає нова редакція чинної постанови.

Програма триватиме ще близько двох місяців – до 15 листопада. Саме до цього часу можна подати заяву на отримання допомоги. Це можна зробити онлайн через застосунок Дія або офлайн, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Гроші (йдеться про виплату у 5 000 гривень) можна використати в онлайн та офлайн магазинах. Однак оплата проводиться лише безготівковою.

Зверніть увагу! Використати кошти можна протягом 180 днів з моменту нарахування.

Кому можуть відмовити в оформленні "Пакунка школяра"?