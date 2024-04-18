Нафтогазові доходи Росії можуть "здуватися": до чого тут українські дрони

Попри те, що Росія планує у 2024 році залучити більше надходжень до бюджету з нафтогазової промисловості, ніж торік, ситуація з кількістю пальним та ремонтом нафтопереробних заводів після українських атак бажає кращого. Тому поки одна із найголовніших галузей країни-агресорки страждає, доти "годувати" воєнну машину Кремля ставатиме важче.

Чи зможе Росія більше заробити у 2024 році

Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа у коментарі 24 Каналу розповіла, що Росія не змогла залучити у бюджет за минулий рік більше надходжень, ніж планувала.

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За її словами нафтогазові доходи федерального бюджету Росії торік склали 8,8 трильйона рублів, а це понад 99 мільярдів доларів.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Це менше, ніж в усі попередні роки. А у 2024 році Кремль заклав у федеральний бюджет надходження від нафтогазових доходів на рівні 11,5 трильйона рублів.

Втім на думку Підласої, це рішення доволі поспішне та надто оптимістичне. Все через те, що:

Посилення дотримання цінових обмежень на російську нафту та нафтопродукти можуть змінити це, Крім того, Головне управління розвідки України теж внесе корективи в цей план.

Нафтогазові доходи не мають конкретного спрямування, але очевидно, що Росія фінансує війну з федерального бюджету,

– додає голова Комітету з питань бюджету.

Як світова спільнота може повпливати на доходи Кремля

На початку березня Росії довелося запровадити заборону на експорт сировини через наслідки від українських атак.

Нещодавно Мінфін Росії прозвітував про виконання бюджету за I квартал поточного року, де зазначив, що Кремль отримав від продажу нафти і газу за період з січня по березень на 79% більше, ніж за аналогічний період торік.

Роксолана Підласа вважає, що зменшити надходження до бюджету Росії можна завдяки таким чинникам:

Жорстке застосування цінових обмежень та вже накладених санкцій,

Підтримка ударів українського війська по російських НПЗ,

Застосування вторинних санкцій за порушення цінової стелі на російську нафту та нафтопродукти.

Застосування таких вторинних санкцій до "Совкомфлоту", який перевозив нафту, яка продавалась дорожче 60 доларів за барель. Внаслідок цього всі індійські НПЗ відмовили приймати танкери "Совкомфлоту",

– розповідає Підласа.

Підласа додає, що країни Євросоюзу, які раніше отримали виняток з ембарго на імпорт російської нафти, а це Угорщина, Словаччина та Чехія, мають працювати над повною відмовою від російського палива. До речі, з 1 березня Болгарія вже офіційно відмовилась від російської нафти.

Українські дрони та нафтопереробна галузь окупантів

Для 24 Каналу експерт у сфері енергетики Сергій Куюн розповів, що удари українськими дронами по російських НПЗ наробили шкоди росіянам на сотні мільйонів доларів.

Сергій Куюн Директор консалтингової компанії А-95 Росія зазнає втрат в міжнародному, медійному та навіть військовому плані, тому що вони будуть змушені щось робити з протиповітряною обороною. Завдяки цьому "оголиться" якийсь новий напрямок на фронті, який ЗСУ зможе використати для нових атак.

За інформацією для 24 Каналу від одного із високопосадовців НАТО, на сьогодні атаки українських дронів вивели з ладу 15% нафтопереробної галузі Росії. Як відомо, саме ця галузь є однією з основних у російській промисловості та чи не найбільшим джерелом доходів до бюджету.

Російські дані свідчать, що в І кварталі 2024 року виробництво бензину вже скоротилося на 14%. До речі, наслідки можуть буди масштабнішими, адже російська сторона неохоче визнає успіхи українських атак.

Для росіян за останній час вартість пального почала рости. Відтак, місяць тому, 13 березня, бензин АІ-95 подорожчав до 60,569 тисячі рублів за тонну – це максимальна позначка із кінця вересня 2023 року.

Як повідомляють у Reuters, керівництво країни-агресорки планує знизити вимоги щодо якості на пальне. І все для того, щоб завдяки низькоякісному бензину не спричинити можливого дефіциту пального.

Як швидко Росія зможе відновити пошкоджені НПЗ

Чимало російських підприємств за останні місяці стали ціллю українських дронів, серед них такі: Туапсинський нафтопереробний завод – один із найбільших заводів "Роснафти", Лукойл-Волгограднафтопереробка – найбільший НПЗ Південного округу Росії, Рязанський нафтопереробний завод – найбільший НПЗ Росії, який втратив в результаті 70% своєї потужності тощо.

Міністр енергетики Росії Нікалай Шульгінов заявив про відновлення усіх пошкоджених НПЗ до кінця весни 2024 року. Але ця заява була надто гучною з огляду на ряд нюансів.