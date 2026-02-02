Пенсіонери мають платити за проїзд: за яких умов не діє пільга

Українці пенсійного віку мають право на чималу кількість пільг, яку їм надає держава. Зокрема, пенсіонерам передбачене право на безоплатний проїзд у громадському транспорті.

Де пенсіонери зобов'язані платити за проїзд?

Однак є умови, коли ці правила не діють, про що йдеться у постанові Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Річ у тім, що далеко не весь транспорт підпадає під пільгу. Так літні люди можуть не платити за квиток під час користування:

міськими автобусами;

тролейбусами;

трамваями;

приміськими електричками.

Водночас проїзд у маршрутках є складним питанням. Проблема полягає у тому, що умови проїзду визначаються органами місцевого самоврядування. Тобто у кожному місті правила можуть відрізнятися.

До транспорту, де українським пенсіонерам доведеться сплачувати квиток, належать:

міжміські автобуси;

потяги;

таксі.

Для отримання пільги людина має продемонструвати пенсійне посвідчення. Мова йде про документ, що підтверджує призначення пенсії.

Людина може отримати не тільки паперовий документ, але і його електронне відображення в мобільному застосунку Дія, яке генерується після виготовлення посвідчення. Воно також має свою юридичну силу, наголосили у Пенсійному фонді.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер не продемонструє пенсійне посвідчення та не сплатить за проїзд, то його можуть оштрафувати.

Що ще слід знати українським пенсіонерам?