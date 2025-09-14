Укр Рус
14 вересня, 20:30
2

Яка буде пенсія, якщо пропрацював 25 років

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Для виходу на пенсію в 63 та 65 років у 2025 році достатньо 25 років стажу.
  • При зарплаті 10 000 гривень пенсійна виплата у 63 роки буде не нижче 3 038 гривень.

На розмір пенсії впливає кількість офіційного стажу. Тобто того, який вдалося підтвердити, наприклад, через записи у трудовій книжці.

Яким буде розмір пенсії при стажі 25 років?

25 років стажу у 2025 році достатньо, аби піти на заслужений відпочинок у 63 та 65 років, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Розрахунки відбуваються з урахуванням, що особа виходить на пенсію на загальних умовах.

Також при розрахунку пенсії важливо врахувати дохід особи. Припустимо, що громадянин мав зарплату 10 000 гривень.

Тоді, за вказаних умов, і виході на пенсію у 63 роки, пенсійна виплата мала б складати приблизно – 2 739 гривень.


Яка пенсія, якщо пропрацював 25 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Зауважте! Виплата пенсіонера у цьому випадку буде більшою, адже її штучно дотягнуть до мінімуму, який наразі становить – 3 038 гривень.

В 65 років, за усіх вище наведених умов, виплата буде значно вища, вона складе орієнтовно – 3 067 гривень.


Якого розміру буде пенсія при офіційному стажі більш як 25 років  / Скриншот пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати пенсіонерам зараз?

  • Планується, що у наступному році мінімальна пенсія відчутно зросте. Інформацію про подальше збільшення цього показника можна побачити у Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки.

  • Частина пенсіонерів має право на доплату за віком. Завдяки цьому пенсія буде більшою на 300 – 570 гривень.

  • До кінця року нова індексація пенсій не планується. Такий перерахунок виплат відбуватиметься уже у 2026.