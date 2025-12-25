Укр Рус
25 грудня, 18:33
Пенсія вища, ніж у інших: хто в Україні може отримувати спеціальну надбавку

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Жителі деяких регіонів України можуть отримувати надбавку в розмірі 20% пенсії, якщо відповідають певним умовам, зокрема не виїжджають надовго за кордон.
  • Для отримання надбавки до пенсії потрібно мати спеціальне посвідчення та подати заявку до Пенсійного фонду разом з необхідними документами.

Окремі категорії українців, а саме жителі гірських районів, можуть отримувати надбавку в розмірі 20% пенсії, що може становити близько 700 гривень. Для отримання надбавки потрібно відповідати певним умовам.

Пенсія в гірській місцевості: хто має право на надбавку?

Така можливість передбачена для жителів гірської місцевості в Україні, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Право на 20% надбавки до пенсії мають пенсіонери, які:

  • фактично проживають у гірських населених пунктах щонайменше шість місяців поспіль;
  • не отримують пенсію в іншому місці;
  • не перебувають за кордоном довше 60 днів.
  • не сплачують (сплачували) ЄСВ в іншому населеному пункті, крім гірського, де фактично проживають.

Для отримання такої надбавки необхідно мати посвідчення, що підтверджує проживання у гірській місцевості. Його можна отримати у центрі надання адміністративних послуг.

Потім варто звернутися до Пенсійного фонду, аби оформити заявку. Крім заяви про отримання статусу та посвідчення, необхідно надати:

  • паспорт громадянина України;
  • документ, що підтверджує місце проживання;
  • документи, що підтверджують факт роботи в гірському населеному пункті (за потреби);
  • дві фотокартки 3×4 сантиметри.

На скільки підвищать пенсію у гривнях?

До прикладу, майже 9 тисяч пенсіонерів у Чернівецькій області цьогоріч щомісяця отримують 20% надбавки до пенсії, пише 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

Середній розмір надбавки до пенсії в області становить майже 700 гривень. Водночас для військових сума надбавки сягає понад 2 800 гривень.

Які ще надбавки до пенсії є в Україні?

Які будуть надбавки до пенсії?

  • Надбавка до пенсії є для чоловіків з понад 35 років та жінок з понад 30 років стажу, якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року. Доплата складає 1% від пенсії за кожен повний рік стажу понад норму, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. Наприклад, пенсіонери з 30 роками страхового стажу та пенсією понад мінімальну отримують доплату 708 гривень.

  • Також пенсіонери в Україні від 70 років отримують вікову надбавку до 300 гривень щомісяця, яка зростає для тих, хто досягає 75 і 80 років. Доплата нараховується автоматично для пенсіонерів із пенсією до 10 340 гривень і не нараховується працюючим пенсіонерам.

  • Самотні пенсіонери в Україні, які досягли 80 років, проживають окремо та потребують постійного догляду, можуть отримати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривні.