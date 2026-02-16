Пенсія по інвалідності зросла: скільки отримує кожна група у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні підвищили розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це вплинуло на розмір деяких соціальних виплат, зокрема пенсій по інвалідності.

Який розмір пенсії по інвалідності?

Детальніше йдеться в 33 статті Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Держвиплату розраховують у відсотках від пенсії за віком.

Дивіться також Українцям нарахують стаж по догляду за особою з інвалідністю: які умови та правила

Пенсія по інвалідності – це держвиплата, призначена особам, які через стан здоров'я частково або повністю втратили працездатність.

За даними Пенсійного фонду, прожитковий мінімум для такої категорії зріс до 2 595 гривень (розмір мінімальної пенсії в Україні).

Нагадаємо, для виплат за інвалідністю необхідний страховий стаж від 1 до 15 років (тривалість залежить від віку, у якому інвалідність встановлено). Їх розмір визначають у відсотках від пенсії за віком:

100% – для осіб з I групою,

90% – для осіб з II групою,

50% – для осіб III групою.

Зверніть увагу! Військовим пенсію по інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення.

До слова, виплата на дітей з інвалідністю (віком до 18 років) складає 70 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Що варто знати особам з інвалідністю?